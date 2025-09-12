Succès des FAMa : des frappes aériennes ciblées neutralisent plusieurs terroristes près de Nioro et Kayes - abamako.com

Succès des FAMa : des frappes aériennes ciblées neutralisent plusieurs terroristes près de Nioro et Kayes
Publié le vendredi 12 septembre 2025

L’État-Major Général des Armées a annoncé que, dans le cadre des opérations de sécurisation du territoire national, les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont mené avec succès, le jeudi 11 septembre 2025, une série de frappes aériennes contre des positions terroristes.



Selon le communiqué officiel, ces opérations ont été conduites sur la base de renseignements précis et ont visé des objectifs ennemis situés à l’Est et au Sud-Ouest de Nioro du Sahel, ainsi qu’au Nord et au Nord-Est de Kayes.



Les actions menées ont permis de détruire entièrement plusieurs refuges terroristes, de neutraliser un nombre important d’assaillants et de détruire des matériels de guerre stratégiques appartenant aux groupes armés.



L’État-Major Général des Armées a souligné que la traque des groupes obscurantistes se poursuit sans relâche sur l’ensemble du territoire national, avec détermination et engagement des Forces de Défense et de Sécurité.



