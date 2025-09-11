Défense et sécurité : Bamako accueillera la première édition du Salon BAMEX 25 - abamako.com

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Général de Division Daoud Aly Mohammedine, a annoncé ce vendredi 12 septembre 2025, au Centre International de Conférences de Bamako (CICB), la tenue de la première édition du Salon International de la Défense et de la Sécurité, BAMEX 25.



Prévu du 11 au 14 novembre 2025 au Parc des Expositions de Bamako, cet événement inédit réunira forces armées, experts, industriels et délégations venues d’Afrique et d’ailleurs. Selon le ministre, BAMEX 25 constituera « une plateforme unique de partage, de découverte et de coopération », avec un accent particulier sur les innovations technologiques et la coopération stratégique entre le Mali, ses partenaires africains et la Türkiye.



Le choix du Mali, carrefour sécuritaire du Sahel, illustre son rôle central dans la lutte contre le terrorisme et la recherche de solutions collectives face aux menaces hybrides. Le Général Daoud Aly Mohammedine a rappelé que ce salon ne sera pas seulement une vitrine d’équipements militaires, mais également un espace de réflexion et d’expérimentation pour bâtir « l’architecture africaine de défense et de sécurité de demain ».



Placé sous le haut patronage du Président de la Transition, le Général Assimi Goïta, BAMEX 25 ambitionne de renforcer la résilience collective des États africains et de promouvoir des partenariats durables en matière de défense et de sécurité.



