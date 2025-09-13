Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
Démocratie 101 renforce les capacités de jeunes femmes leaders au Mali dans le cadre du projet ALPOJEF-EMPO’WOMEN
Publié le samedi 13 septembre 2025  |  aBamako.com
L’association Démocratie 101 a organisé, le samedi 12 septembre au Mémorial Modibo Keita, la cinquième session de formation de 25 jeunes femmes sur le plaidoyer, le leadership transformationnel et l’engagement citoyen.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet ALPOJEF-EMPO’WOMEN, piloté par le ROAJELF Sénégal et mis en œuvre au Mali, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Sénégal, avec l’appui financier de la coopération espagnole.

Selon Samerou Diallo, coordinateur de l’association, le projet vise à renforcer la participation citoyenne et le leadership des jeunes femmes afin de promouvoir la bonne gouvernance, la paix et l’égalité des sexes en Afrique de l’Ouest et au Sahel.

Au total, 125 participantes bénéficieront de ces sessions de formation à Bamako. L’association Démocratie 101, point focal du projet au Mali, se félicite de la réussite de cette cinquième étape et exprime sa gratitude au ROAJELF Sénégal ainsi qu’à l’ambassade d’Espagne pour leur appui.
