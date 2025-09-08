Assemblée nationale transformée en un entrepôt: à qui sont versés les frais de location ? - abamako.com

News Politique Article Politique Assemblée nationale transformée en un entrepôt: à qui sont versés les frais de location ? Publié le lundi 15 septembre 2025 | L’Inter de Bamako

Nous sommes tentés de répondre par l’affirmative, parce que les faits sont graves en période de guerre. L’ancien siège de l’Assemblée nationale du Mali, sise à Bagadadji, qui a subi les affres, en août 2020, des manifestants du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP), est transformé depuis 2021 en un entrepôt de marchandises des commerçants ambulants du Centre commercial. Cela, malgré la présence des militaires qui assurent la sécurité de ce lieu stratégique en plein cœur de la capitale. Son abandon fait qu’il est devenu le haut lieu de prédilection des délinquants et petits criminels de Bamako.L’ancien siège de l’Assemblée nationale est mal entouré: d’un côté, la Grande Mosquée de Bamako avec ses mendiants et, de l’autre côté, le Centre commercial avec son lot de petits bandits, brigands et charlatans, etc.Dans contexte d’insuffisance de bâtiments publics pour loger les services de l’Etat, le gouvernement peut affecter ce vieil édifice à la mairie du district de Bamako pour y loger la Brigade urbaine et de protection de l’environnement (BUPE). À partir de leur siège, les agents de la BUPE auront les yeux sur leur clientèle.À qui sont versés les frais d’entrepôt des marchandises de ces petits commerçants ?