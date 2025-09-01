Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
Kidal : la guerre devient technologique
Publié le lundi 15 septembre 2025  |  L’aube
Plus au nord, à Kidal, une autre bataille s’est jouée, plus discrète mais tout aussi stratégique. Le 11 septembre, les FAMa ont abattu un drone d’espionnage utilisé par des groupes armés dans la zone de Tessalit. L’incident révèle une mutation du conflit: les ennemis de l’État malien s’équipent désormais de technologies aériennes pour surveiller, cibler et désorganiser. En réponse, l’armée renforce ses capacités de défense anti-drones, intégrant des systèmes de brouillage et d’interception qui marquent une nouvelle étape dans la guerre technologique sahélienne.
