Kidal : la guerre devient technologique Publié le lundi 15 septembre 2025 | L'aube

Reprise de Kidal par les FAMa

Plus au nord, à Kidal, une autre bataille s’est jouée, plus discrète mais tout aussi stratégique. Le 11 septembre, les FAMa ont abattu un drone d’espionnage utilisé par des groupes armés dans la zone de Tessalit. L’incident révèle une mutation du conflit: les ennemis de l’État malien s’équipent désormais de technologies aériennes pour surveiller, cibler et désorganiser. En réponse, l’armée renforce ses capacités de défense anti-drones, intégrant des systèmes de brouillage et d’interception qui marquent une nouvelle étape dans la guerre technologique sahélienne.

