Un puissant opérateur économique en redressement fiscal au pôle économique - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Un puissant opérateur économique en redressement fiscal au pôle économique Publié le mercredi 22 octobre 2025 | Le témoin

Tweet

«LES OISEAUX SE CACHENT POUR MOURIR», EST-ON TENTÉ DE DIRE, EN APPRENANT LE PASSAGE, PRATIQUEMENT CHAQUE SEMAINE, DE CE PUISSANT OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE MALIEN DANS LES LOCAUX DU PÔLE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DE BAMAKO, DANS LE CADRE D’UN SOI-DISANT REDRESSEMENT FISCAL AYANT PROBABLEMENT MAL TOURNÉ.





Il s’agit du président d’une des puissantes chambres consulaires, dont nous tairons le nom pour le moment. Il nous revient, de bonne source, que pour échapper aux fiscs le richissime homme d’affaires a dissimulé une partie de ses revenus.



Rien n’a filtré pour l’heure de la nature des chefs d’inculpation qui pourraient avoir découlé de ses multiples passages devant les limiers de la délinquance financière, mais on apprend que l’intéressé aurait échappé de justesse à un séjour à Bamako-coura en même temps que l’un de ses cousins, un autre opérateur de renommée.



Source : Le Témoin



