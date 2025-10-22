Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Politique
Article
Politique

Diarra Transport: Le gouvernement invite la compagnie à surseoir à la reprise de ses activités
Publié le mercredi 22 octobre 2025  |  aBamako.com
Comment




Le gouvernement a décidé de suspendre la reprise des services de la compagnie Diarra Transport, initialement prévue pour le jeudi 23 octobre 2025. Cette décision fait suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo dans laquelle un membre d’un groupe armé terroriste évoque un prétendu accord conclu avec la compagnie.

Dans une correspondance adressée à la gérante, les autorités rappellent que tout opérateur du secteur des transports doit se conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment en matière de sécurité et d’ordre public. Le gouvernement souligne également qu’un cadre de concertation existe déjà pour examiner les difficultés rencontrées sur les axes routiers et les corridors d’approvisionnement.

En attendant que toute la lumière soit faite sur cette affaire, la compagnie Diarra Transport est invitée à surseoir à la reprise de ses activités « jusqu’à nouvel ordre ».
Chaîne WhatsApp d'aBamako.com
Abonnez-vous vite pour ne plus rien rater de l'actualité !
Commentaires

Sondage
Nous suivre
Nos réseaux sociaux

Comment