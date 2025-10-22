Diarra Transport: Le gouvernement invite la compagnie à surseoir à la reprise de ses activités - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Diarra Transport: Le gouvernement invite la compagnie à surseoir à la reprise de ses activités Publié le mercredi 22 octobre 2025 | aBamako.com

Tweet





Le gouvernement a décidé de suspendre la reprise des services de la compagnie Diarra Transport, initialement prévue pour le jeudi 23 octobre 2025. Cette décision fait suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo dans laquelle un membre d’un groupe armé terroriste évoque un prétendu accord conclu avec la compagnie.



Dans une correspondance adressée à la gérante, les autorités rappellent que tout opérateur du secteur des transports doit se conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment en matière de sécurité et d’ordre public. Le gouvernement souligne également qu’un cadre de concertation existe déjà pour examiner les difficultés rencontrées sur les axes routiers et les corridors d’approvisionnement.



En attendant que toute la lumière soit faite sur cette affaire, la compagnie Diarra Transport est invitée à surseoir à la reprise de ses activités « jusqu’à nouvel ordre ».



