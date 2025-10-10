État de la nation : Le HCIM exhorte à la retenue afin de préserver l’unité nationale - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique État de la nation : Le HCIM exhorte à la retenue afin de préserver l’unité nationale Publié le jeudi 23 octobre 2025 | Le Matin

Tweet



Vendredi dernier (17 octobre 2025), le Haut conseil islamique du Mali (HCIM) s'est réuni pour faire une déclaration sur la situation que le Mali traverse en ce moment. La rencontre a abouti à trois décisions importantes.



Le Haut conseil islamique du Mali (HCIM), en collaboration avec la Ligue des imams et des érudits du Mali (LIMAMA), a rendu publique une déclaration retentissante appelant à « une mobilisation spirituelle et communautaire » face à l'aggravation des crises sécuritaires et de stabilité que traverse le pays. Daté du vendredi 17 octobre 2025, ce document de haute portée religieuse et civique exhorte l'ensemble de la nation à l'unité, à la patience et, de manière exceptionnelle, prescrit une invocation spéciale pour la sécurité de la patrie.





La rencontre du vendredi dernier a abouti à trois décisions importantes. Primo, le HCIM exhorte la population à la retenue, à la patience afin de préserver l'unité pendant ces temps difficiles. Secundo, le HCIM demande aux imams et aux prêcheurs de faire des douas (bénédictions) dans les mosquées lors des heures de prières à partir du vendredi 17 octobre 2025 jusqu'à la stabilisation du pays. Et, enfin (tertio), le HCIM a initié des termes de stabilité, de l'unité… qui seront répartis entre les imams afin de les véhiculer au sein de la communauté musulmane à travers les sermons des vendredis et jusqu'à nouvel ordre. Le HCIM et la LIMAMA appellent les imams à notamment prêcher la paix et l'unité lors des prières et sermons du vendredi.



H.C







