Décès du Dr Soumana Sako : Le leader « incompris » a tiré sa révérence - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Necrologie Article Necrologie Décès du Dr Soumana Sako : Le leader « incompris » a tiré sa révérence Publié le jeudi 23 octobre 2025 | Le Matin

Tweet



Oui, Dr Soumana Sako, l'ancien Premier ministre du Mali, « l'incompris », a tiré sa révérence. Une perte immense pour le pays ! Je me suis beaucoup frotté à lui à travers des échanges intellectuels.



Il m'a enseigné les finances publiques. Ses cours étaient suivis avec sérieux et un silence pâle régnait dans l'amphithéâtre.





Ha oui, feu Dr Soumana Sako m'avait dit beaucoup de choses sur les hommes et les femmes du Mali, surtout sur sa classe dirigeante. Avec lui, j'ai beaucoup appris sur les arcanes et les coulisses de la classe politique et du pouvoir de notre pays. Oui, Dr Soumana Sako n'a guère prospéré en politique puisqu'il n'était pas fait pour les roublardises !



Son seul credo était ceci : Transparence-Exigence-Intransigeance. Il comptait et décomptait tout ! Le type que le Malien n'aime pas pour ses qualités ! Une anecdote : il m'a une fois dit, au siège de son parti, qu’il lui arrivait nuitamment d'aller surveiller les agents du Trésor pour éviter les tentatives de fraude. Il marchait sur la pointe des pieds pour éviter tout bruit alertant.



Dors en paix, Zorro !







Par Mamadou Macalou

Écrivain et Commissaire général du Salon du livre de Ségou (SALISE)







