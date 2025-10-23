École des sous-officiers de Banankoro : Sept cent quarante nouveaux sergents sous le drapeau ! - abamako.com

École des sous-officiers de Banankoro : Sept cent quarante nouveaux sergents sous le drapeau ! Publié le jeudi 23 octobre 2025 | Le Matin

Le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Général de corps d'armée Sadio Camara, a présidé vendredi dernier (17 octobre 2025) la sortie de la 19ᵉ promotion de l'École des sous-officiers de Banankoro (ESO). Baptisée du nom de feu Sergent-chef Ibrahima Tamba Traoré, la promotion compte 740 sous-officiers originaires de dix pays.



La cérémonie de baptême a été marquée par un moment de grande émotion lorsque le chef d'état-major adjoint a crié, à hue et à dia, le nom du feu Sergent-chef Ibrahima Tamba Traoré de la Garde nationale tombé en opération en 2024 sur l’axe Diéma-Kwala. Cette 19ᵉ promotion portera pour l’éternité son nom en souvenir des valeurs qu’il incarnait. Le major de la promotion, le Sergent Ibrahima Tamboura du Mali, s’est particulièrement distingué avec 17,85 de moyenne.



Le Directeur des Écoles militaires, le Général Moussa Yoro Kanté, a salué la rigueur et le professionnalisme qui caractérisent la formation au sein de l’ESO. Il a souligné que cette 19ᵉ promotion vient renforcer la capacité opérationnelle des Forces armées maliennes (FAMa) et de celles des autres pays bénéficiaires de la formation. Selon le commandant de l’ESO, l’engagement constant du ministre de la Défense et des Anciens combattants a permis de rehausser le niveau de l’établissement qui forme désormais des cadres militaires de plusieurs pays de la sous-région.



Le ministre de la Défense et des Anciens combattants a rendu hommage au président de la Transition pour ses efforts constants en faveur du renforcement des capacités. « Cette nouvelle promotion témoigne des efforts soutenus du président de la Transition pour faire de l’armée malienne une force professionnelle, disciplinée et efficace. Les sous-officiers sont la colonne vertébrale de l’armée, ils assurent la cohésion, la rigueur et l’encadrement quotidien », a déclaré le Général de corps d’armée Sadio Camara dans une brève interview accordée à la presse. « Ces jeunes cadres disposant des compétences requises sont aujourd’hui prêts à relever les défis sécuritaires », a-t-il poursuivi.





Et de conclure, « cette sortie revêt une importance capitale non seulement pour le Mali, mais aussi pour l’ensemble de la dizaine de pays qui nous font confiance pour la formation de certains de leurs cadres militaires ». Avec la sortie de cette promotion de sous-officiers, les différentes armées, notamment les FAMa, se dotent de nouveaux cadres intermédiaires bien formés, disciplinés et déterminés à défendre l’intégrité du territoire national.



En marge de la cérémonie, le ministre de la Défense et des Anciens combattants a inauguré un amphithéâtre multifonction moderne construit dans l'enceinte de l'École. Une preuve supplémentaire de la modernisation des infrastructures de formation.



Alhassane H. MAÏGA

CCOM-MDAC

