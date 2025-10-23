Au fil de la semaine : Le PM pose les jalons de l’autosuffisance alimentaire de Tombouctou - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Au fil de la semaine : Le PM pose les jalons de l’autosuffisance alimentaire de Tombouctou Publié le jeudi 23 octobre 2025 | Le Matin

Tweet



Le Premier ministre (ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation), le Général de division Abdoulaye Maïga, a donné jeudi dernier (16 octobre 2025) le premier coup de pelle consacrant le lancement officiel des activités du Projet de mise en valeur des plaines rizicoles de Tombouctou (PMPRT).



Il s’agit des plaines de Koriomé, Hamadia et Daye dans les communes de Tombouctou et Alafia. Sa mise en œuvre devrait remédier aux dégradations constatées sur le réseau hydraulique, d’une part, et consolider les acquis du projet d’appui au développement rural des plaines de Daye, Hamadia et Koriomé exécuté entre 2001 et 2011, d’autre part.





Initié par le gouvernement à travers le ministère de l’Agriculture, le PMPRT est financé par la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) à hauteur de huit milliards de FCFA pour une période de cinq ans. Il s’agit d’une initiative stratégique pour le secteur rural et la sécurité alimentaire de notre pays. Ce projet multisectoriel cadre parfaitement avec les orientations de la Stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024/2033, notamment les axes 2, 3 et 5 de la vision « Mali Kura Nietaasira ka ben san 2063 ma »… Les plaines rizicoles de Daye, Hamadia et Koriomé représentent le grenier de Tombouctou et jouent un rôle stratégique dans la sécurité alimentaire de la région.



Avant de quitter Tombouctou, le chef du gouvernement s’est rendu dans l’après-midi au Centre de formation et de mise en conditions des militaires. Une structure qui a pour vocation d’assurer la formation pratique des militaires avant leur déploiement sur les théâtres d’opération. Il faut rappeler que, dans quelques mois, la région de Tombouctou abritera la Biennale artistique et culturelle (BAC). Le Premier ministre a profité de cette rencontre pour inviter la population à faire de cette manifestation « un baromètre du retour de la paix dans notre pays » !



Préparatifs du mondial U17, « QATAR 2025 » : Les Aiglonnets reçus par l’ambassadrice Diéminatou Sangaré à Abu Dhabi



En séjour à Abu Dhabi dans le cadre des préparatifs de la Coupe du monde U-17 de la FIFA, « Qatar 2025 », la délégation malienne des moins de 17 ans a été reçue vendredi dernier (17 octobre 2025) par l’ambassadrice du Mali aux Émirats arabes unis (EAU). En marge de cette réception, Mme Diéminatou Sangaré a offert un déjeuner à ses compatriotes en partance pour le Qatar où se déroulera le Mondial U17 du 5 au 27 novembre 2025.





Mais, avant de se retrouver autour de la table et de déguster dans une atmosphère fraternelle, la diplomate a tenu à souhaiter la cordiale bienvenue à l’ensemble de la délégation sportive dans sa circonscription diplomatique. Elle a ensuite adressé ses encouragements aux joueurs ainsi qu’à leur encadrement.



