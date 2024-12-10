Mali : les terroristes pris dans leur propre piège ! - abamako.com

Mali : les terroristes pris dans leur propre piège ! Publié le jeudi 23 octobre 2025 | La lettre du Peuple

Djihadistes

Dieu est grand. Comme disait l’autre, le gouvernement a intelligemment profité de l’embargo imposé par les groupes terroristes pour déployer une stratégie efficace de contrôle de la distribution de carburant sur l’ensemble du territoire. Et voilà, les détaillants informels d’essence, qui étaient souvent les principaux fournisseurs des terroristes, se retrouvent désormais encadrés, voire neutralisés par cette nouvelle politique.



Si le gouvernement avait imposé ces restrictions de manière unilatérale dès le départ, les terroristes se seraient retournés contre les stations-service, les accusant de refus de vente. Mais cette fois, l’embargo vient d’eux-mêmes, ils en subissent donc directement les conséquences. Ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes. Résultat sur le terrain : dans les zones de brousse, de nombreuses motos sont abandonnées, faute de carburant… et bientôt, ce seront les armes qu’ils laisseront derrière eux.



C’est cela la stratégie. Pour vaincre un ennemi aussi insaisissable que le terrorisme, il ne faut pas seulement la force brute : il faut de l’intelligence, de la patience et une vision à long terme. Et sur ce point, le gouvernement a montré qu’il avait bien compris les règles du jeu. La victoire est à portée de main. Il faut toujours sévir et s’adapter au pas de l’adversaire.



Jean Goïta



