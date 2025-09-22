Coopération: Huit nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance au Président de la Transition - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Coopération: Huit nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance au Président de la Transition Publié le jeudi 23 octobre 2025 | Présidence

Tweet



Le Président de la Transition, Chef de l’État, Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOÏTA, a reçu en audience, ce jeudi 23 octobre 2025, huit nouveaux ambassadeurs accrédités auprès de la République du Mali. Ces diplomates ont officiellement présenté leurs lettres de créance, marquant ainsi le début de leur mission diplomatique sur le sol malien.

La cérémonie s’est déroulée au Palais de Koulouba, en présence des proches collaborateurs du Chef de l’Etat et du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Les nouveaux chefs de mission diplomatique sont :

• Son Excellence Monsieur Angus Philip MCKEE, Ambassadeur désigné du Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de la République du Mali ;

• Son Excellence Dr Nandakumar NAGENDRAN, Ambassadeur désigné de la République de l'Inde auprès de la République du Mali ;

• Son Excellence Monsieur Hassan F. M. AL BALAWI, Ambassadeur désigné de l’État de Palestine auprès de la République du Mali ;

• Son Excellence Madame Fatoumata Binetou Rassoul CORREA, Ambassadeur désigné de la République du Sénégal auprès de la République du Mali ;

• Son Excellence Monsieur Michel André Arnaud DUSAUCY, Ambassadeur désigné du Royaume de Belgique auprès de la République du Mali ;

• Son Excellence Monsieur Ansoumane CAMARA, Ambassadeur désigné de la République de Guinée auprès de la République du Mali ;

• Son Excellence Dr Corina FRICKE, Ambassadeur désigné de la République fédérale d’Allemagne auprès de la République du Mali ;

• Son Excellence Monsieur Khalid Abdelgadir Shukri JADELHAG, Ambassadeur désigné de la République du Soudan auprès de la République du Mali.

A l’issue de la remise des lettres de créance, le Président de la Transition a souhaité la bienvenue aux nouveaux ambassadeurs et les a assurés de la disponibilité du Gouvernement à œuvrer avec eux pour le renforcement des liens d’amitié, de solidarité et de coopération entre le Mali et leurs pays respectifs.

Cette cérémonie diplomatique témoigne de la vitalité des relations internationales du Mali et de la volonté renouvelée des autorités de Transition de diversifier et consolider les partenariats stratégiques, dans l’intérêt mutuel des peuples amis et frères.

