Armée : le Général de Brigade Elisée Jean Dao nommé Chef d’État-major général adjoint des Armées - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Armée : le Général de Brigade Elisée Jean Dao nommé Chef d’État-major général adjoint des Armées Publié le jeudi 23 octobre 2025 | aBamako.com

Tweet





Le Conseil des ministres tenu ce mercredi a procédé à un changements au sein des forces armées. Plusieurs hauts responsables militaires ont été remplacés selon le communiqué du Conseil des Ministres



Ainsi, le Général de Brigade Sambou Minkoro Diakité est nommé Directeur de la Sécurité militaire, tandis que le Général de Brigade Elisée Jean Dao précédemment ambassadeur du Mali en Chine devient Chef d’État-major général adjoint des Armées et remplace le général Keba Sangaré.



De son côté, le Général de Brigade Toumani Koné prend les commandes en tant que Chef d’État-major de l’Armée de Terre.