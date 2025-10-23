Armée : le Général de Brigade Elisée Jean Dao nommé Chef d’État-major général adjoint des Armées

Le Conseil des ministres tenu ce mercredi a procédé à un changements au sein des forces armées. Plusieurs hauts responsables militaires ont été remplacés selon le communiqué du Conseil des Ministres
Ainsi, le Général de Brigade Sambou Minkoro Diakité est nommé Directeur de la Sécurité militaire, tandis que le Général de Brigade Elisée Jean Dao précédemment ambassadeur du Mali en Chine devient Chef d’État-major général adjoint des Armées et remplace le général Keba Sangaré.
De son côté, le Général de Brigade Toumani Koné prend les commandes en tant que Chef d’État-major de l’Armée de Terre.