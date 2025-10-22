Faux, détournement, excès de pouvoir : ce que révèle le bras de fer entre Amadou Cissé et Abdoulaye Garba Maïga, président du Conseil régional de Mopti - abamako.com

Dans une lettre adressée au gouverneur de la région de Mopti, Amadou Cissé, Inspecteur des finances locales au Conseil régional de Mopti, a appelé à la démission du président du Conseil régional, l'accusant de plusieurs irrégularités graves dans la gestion de la structure.



Parmi les accusations formulées, Cissé parle de faux et usage de faux, de détournement de fonds publics et d'excès de pouvoir, qu’il estime avoir été commis par Abdoulaye Garba Maïga. Celui-ci contacté par le journal Le Wagadu réfute ces allégations et se dit serein.



Le président du Conseil régional de Mopti sur la sellette. Dans un courrier envoyé au Gouverneur de la région de Mopti consulté par Le Wagadu, Amadou Cissé, Inspecteur des finances locales au Conseil régional de Mopti, qualifie de faux et usage de faux trois délibérations : la n°2021-006/CRM du 1er avril 2021 portant suppression des primes et indemnités des conseillers techniques, la n°2022-009/CRM du 20 octobre 2022 relative à l’adoption du budget primitif 2023, et la n°2022-010/CRM du 21 octobre 2022 concernant l’octroi d’indemnités forfaitaires à certains agents du Conseil régional.



« Ces délibérations illégales ont été prises sur la base de signatures falsifiées », fait remarquer Amadou Cissé. Selon lui, les Conseillers présents à la session ont signé à la place des Conseillers absents, ce qui constitue une violation des procédures légales, car la loi exige une majorité absolue des membres du Conseil pour que les décisions soient valables.



Les accusations ne s’arrêtent pas là. L’Inspecteur des finances locales au Conseil régional de Mopti met également en cause la gestion des finances publiques lors de la session du 18 au 22 octobre 2022. Bien que cette session n’ait duré que deux jours, il souligne que des indemnités de déplacement et des frais de restauration ont été approuvés pour cinq jours, une situation qu’il qualifie de détournement de fonds. Il précise que des indemnités ont été attribuées à des Conseillers absents, portant atteinte à la transparence de la gestion financière du Conseil.





Dans le cadre de la suspension des salaires et des licenciements unilatéraux, Cissé reproche également au président Abdoulaye Garba Maïga de n’avoir pas transmis les délibérations au Gouverneur et au ministre de tutelle, et d’avoir pris des décisions excédant ses prérogatives, en violation des règles de gouvernance du Conseil régional.



Ce dossier prend une tournure encore plus complexe lorsqu’Amadou Cissé souligne une complicité en bande organisée, sans citer de noms, impliquant des élus, des fonctionnaires du Conseil régional, et des membres de l’État, notamment du Contrôle financier et de la Trésorerie régionale, qui auraient facilité ces infractions.



Le président Abdoulaye Garba Maïga réfute les allégations et affirme être serein



Au regard de ces faits, Amadou Cissé réclame la démission du Président du Conseil régional de Mopti, en vertu de l'article 193 du Code des Collectivités territoriales. Il demande en outre l'annulation des délibérations et des arrêtés illégaux, ainsi que le remboursement des sommes indûment perçues.



Une indemnité de 15.057.680 FCFA en dommages-intérêts est également exigée pour le préjudice causé par ces irrégularités. Il est important de noter que cette demande de démission a été envoyée non seulement au Gouverneur de la région de Mopti, mais aussi à la Présidence de la République, à la Primature, et au Ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD).





Contacté par Le Wagadu, le Président du Conseil régional de Mopti s’est défendu en expliquant que la situation financière difficile de la structure, à son arrivée à la tête du Conseil en 2020, avait justifié certaines mesures. Selon lui, Amadou Cissé, marié à une proche du président défunt, aurait bénéficié de certains avantages qu’il estime non conformes aux règles.



Le Président explique que, lors de son arrivée, le Conseil avait du mal à payer les agents de façon régulière, alors que les salaires étaient versés au plus tard le 20 de chaque mois. Lorsqu’il a cherché à comprendre la cause de cette situation, il aurait découvert que ces avantages étaient accordés non seulement à Amadou Cissé, mais aussi à sept autres agents.



Estimant que ces avantages ne correspondaient pas aux textes en vigueur, il a décidé de les suspendre en attendant de remettre de l’ordre dans les finances du Conseil. « Le conseil lors de sa session a entériné la suppression pure et simple des indemnités », a-t-il. Abdoulaye Garba Maïga a indiqué que le salaire se fait de nouveau normalement au Conseil régional de Mopti depuis la suppression des indemnités et avantages accordés à certains agents. Au passage, il a affirmé que le conseil emploie 40 personnes.



Le président Maïga dit ne pas comprendre pourquoi Amadou Cissé est le seul à se plaindre de la suppression des indemnités. Si les délibérations des sessions ne sont pas bonnes pourquoi la tutelle les a-t-elle alors validées, s’interroge-t-il. Selon lui, Amadou Cissé l’accuse à tort. « Il a porté l’affaire en justice jusqu’à la Cour suprême, où il a été débouté » affirme le président du Conseil régional de Mopti. Pour finir, Abdoulaye Garba Maïga dit ne rien se reprocher et affirme être serein.





Abdrahamane SISSOKO/Cheick Bougounta CISSE



