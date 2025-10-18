Alerte à l’arnaque : Une plainte contre X pour usurpation d’identité est d’ores et déjà déposée au Pôle spécialisé de lutte contre la cybercriminalité. - abamako.com

News Politique Article Politique Alerte à l’arnaque : Une plainte contre X pour usurpation d’identité est d’ores et déjà déposée au Pôle spécialisé de lutte contre la cybercriminalité. Publié le samedi 25 octobre 2025 | Aujourd`hui

Mme Touré Lobbo Traoré ne dispose d'aucun compte sur les réseaux sociaux Une plainte déposée contre X pour usurpation d’identité !



Dans un communiqué, des proches de l'ancienne première Dame du Mali, Mme Touré Lobbo Traoré, dénoncent de multiples faux comptes et déclarent avoir porté plainte contre X au Pôle spécialisé de la cybercriminalité afin que les auteurs de ces actes soient débusqués et punis selon les rigueurs de la loi.





De nombreux faux comptes avec le profil de l’ancienne première Dame, Mme Touré Lobbo Traoré, sa photo mise en exergue, existent sur les réseaux sociaux. Ils ont la particularité d’envoyer des demandes d’amitié à tout le monde. Ils diffusent également des commentaires trompeurs et entrent en contact avec des internautes dans le but de les arnaquer ou de leur soutirer de l’argent.



Ces comptes sont faux, soulignent les proches de l’ancienne première Dame dans un communiqué dont une copie nous est parvenue. Dans ledit communiqué, ils affirment que Mme ATT n’est présente sur aucun réseau social et n’a mandaté aucune personne ou structure pour communiquer en son nom via ces plateformes.



"Les comptes ou messages diffusés en son nom sont faux et relèvent d’une usurpation d’identité. Une plainte a déjà été déposée auprès des services compétents, notamment la direction de la cybercriminalité, afin que des mesures soient prises", peut-on lire dans le communiqué, qui invite le public à la plus grande vigilance, à ne répondre à aucun message suspect et à signaler immédiatement tout compte frauduleux aux plateformes concernées.



Il s’agit, pour les proches de Mme Touré Lobbo Traoré, à travers ce communiqué, de désavouer formellement tous les propos et publications circulant sur les réseaux sociaux au nom de la veuve du président Amadou Toumani Touré.





El hadj A. B. HAIDARA



