Renforcement des liens d’amitié et de coopération Mali-Maroc : Des anciens étudiants et stagiaires maliens du Maroc reçus à Rabat par l’ambassadeur Fafré Camara

Des anciens étudiants stagiaires maliens du Maroc réunis au sein d’une association dénommée AESM séjournent depuis le 19 octobre 2025 dans le Royaume chérifien pour une visite de travail axée sur le renforcement de la coopération séculaire entre les deux pays.



Les deux premiers jours de cette visite ont été marqués par des rencontres avec l’ambassadeur du Mali au Maroc, des échanges avec des organisations professionnelles et des voyages de prospection dans des villes comme Casablanca, Tanger.





La délégation de l’Association des anciens étudiants et stagiaires maliens du Maroc (AESM) est composée de six personnes : Mohamed S. Maïga, ancien étudiant de l’Institut national des postes et télécommunications (INPT), Issa Kassambara, Soumana Diallo anciens de l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat, Kola Sidibé ancien de l’Université Moulay Ismaël de Meknès et Mme Tall Aoua Touré, ancienne étudiante malienne à Casa et Tanger.



La première étape du séjour marocain de la délégation de l’AESM a été consacrée à une visite de courtoisie à l’ambassadeur du Mali au Maroc, S. E. Fafré Camara. Occasion idoine pour le président de l’AESM, Mohamed S. Maïga, d’expliquer au diplomate malien les objectifs de l’Association, les activités menées depuis sa création.



"Chaque année, nous essayons de donner un contenu à ces activités pour que les Maliens qui résident ici restent en contact avec le pays. C’est pourquoi, par le passé nous avons fait venir des artistes maliens et guinéens, organisé des rencontre sur la migration, des échanges dans le domaine des investissements entre les deux pays et des journées de prière…", a expliqué le président Mohamed S. Maïga, ajoutant que l’AESM a mené de nombreuses activités au Mali en lien avec leurs missions pour raffermir davantage les liens séculaires entre les peuples maliens et marocains.



La visite de la délégation de l’AESM à la chancellerie malienne a été appréciée à juste par l’ambassadeur Fafré Camara qui a salué non seulement les actions de l’Association mais aussi a loué l’excellence des relations diplomatiques séculaires entre le Mali et le Royaume du Maroc.





"Le Roi Sa Majesté Mohammed VI a reçu récemment en audience le ministre des Affaires étrangères du Mali S. E. Abdoulaye Diop. Cela est un acte de portée symbolique, car depuis 20 ans sa Majesté n'avait pas reçu un ministre des Affaires étrangères. Toute chose qui dénote l'excellence des relations entre nos deux pays", a renchéri le diplomate malien.



Il faut préciser que l’AESM a profité de cette visite pour informer l’ambassadeur S. E. Fafré Camara de l’organisation d’une journée de lecture de Coran dans les locaux de l’ambassade du Mali à Rabat pour le retour de la paix et de la sécurité dans notre pays.



Vers une convention de partenariat entre l’Ecole supérieure des mines de Rabat et l’AESM



De la chancellerie, la délégation de l’AESM s’est rendue à l’Ecole supérieure des mines. Ici, elle a été accueillie par le Mohamed Cherkaoui, directeur de la recherche et de la coopération et le directeur des études. Les échanges entre les deux parties ont porté sur les pistes de partenariat entre les deux structures.



Fondée dans les années 1970, l’Ecole supérieure des mines de Rabat compte de nos jours plus de 1000 étudiants. Elle est placée sous la tutelle du ministère de l’Energie et des Mines. Elle forme ses pensionnaires dans différents domaines comme le génie minier, le génie civil, environnemental, le génie mécanique, informatique…



La rencontre a été mise à profit par le président de l’AESM d’exposer à ses hôtes les potentialités minières du Mali dans le domaine de l’or, du lithium, entre autres. Au regard de toutes ces opportunités, les deux parties ont convenu de signer dans les plus brefs délais une convention de partenariat afin de formaliser ce partenariat et de lui donner un contenu.





Notons que la première journée de travail de la délégation de l’AESM à Rabat a pris fin avec la visite de l’Institut agronomique vétérinaire Hassan II et de certains lieux emblématiques de la capitale économique du Royaume du Maroc comme le Mausolée Mohammed V, le marché La Médina, les Jardins Andalous...







Kassoum Théra, envoyé spécial au Maroc





VIe Du Prophète Muhammad (PSL) et religion musulmane :



Les membres de l’AESM au vernissage de l’exposition organisée par la Ligue islamique mondiale à l’Isesco











Les membres de l’Association des anciens étudiants et stagiaires maliens du Maroc (AESM) ont participé le mardi 21 octobre à Rabat au vernissage de l’exposition organisée dans les locaux de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences, la culture et la communication (Isesco) par la Ligue islamique mondiale sur la vie du Prophète Muhammad (PSL) et la religion musulmane. Un voyage spirituel, de découverte mettant en exergue la richesse et la tolérance de la religion musulmane.





Une exposition inédite ! C’est bien le terme qu’on peut utiliser pour résumer cette exposition photos numériques avec des images 3D sur la vie du Prophète Muhammad (PSL). Afin de permettre aux visiteurs d’avoir tous les détails nécessaires sur la vie du Prophète de l’islam, les organisateurs n’ont pas lésiné sur les moyens en termes d’idées et de créativité car ils ont construit une réplique de la maison du Prophète avec les objets dont il se servait au quotidien…



Ce n’est pas tout. Une autre réplique des villes de Médine, de La Mecque avec les monts Safa et Marwa est faite donnant l’impression de vraies villes sur la maquette conçue pour l’occasion. Les visiteurs ont été édifiés de façon minutieuse sur toutes les étapes de la vie du Prophète, de la révélation de l’islam, de son séjour à La Mecque jusqu’à ses derniers jours à Médine.



Aussi les membres de l’AESM ont eu droit de visiter des livres sacrés mais aussi une partie de l’histoire de la dynastie Alaouite dont est issue le Roi Sa Majesté Mohammed VI dont l’arbre généalogique remonte directement au Prophète Muhammad (PSL). Ces explications sur la vie du Prophète de Dieu ont été projetées en format 3D, toute chose qui a permis aux visiteurs d’approfondir davantage leur connaissance sur cette religion et de remercier Isesco et la Ligue mondiale pour cette initiative.



"J’ai eu la chance de visiter cette exposition et de faire en 2021 le pèlerinage à La Mecque. Ma satisfaction réside dans le fait que tout le circuit que nous avons visité à La Mecque est reproduit ici à l’identique. Cette exposition m’a redonné l’envie de refaire le Hadj car j’ai découvert ici des détails dont je n’avais pas connaissance durant mon séjour à La Mecque. Je suggère d’organiser cette exposition similaire dans plusieurs pays africains plus précisément au Mali dont je suis originaire", a déclaré Issa Kassambara membre de l’AESM.



Mme son de cloche chez Mme Aoua Touré : "J’ai été émerveillée ce matin avec cette exposition. C’est pourquoi je félicite la Ligue islamique mondiale à la base de ce projet et l’Isesco. Ce que nous avons vu nous a permis de faire un voyage dans le passé et dans le présent. En visitant les anciens habitats du Prophète PSL et les instruments qu’il utilisait, j’ai été davantage convaincue que l’islam recommande la simplicité dans nos actions quotidiennes. Je remercie surtout Sa Majesté le Roi Mohammed VI et tous ceux qui l’ont précédé car tout ce mérite revient au Royaume et tous ceux qui soutiennent l’islam et je prie nuit et jour en faisant des bénédictions pour la Oumma islamique la Royaume chérifien".



A rappeler que cette visite dans les locaux de l’Isesco à Rabat a pris avec une photo de famille.







Kassoum Théra, envoyé spéciale au Maroc



