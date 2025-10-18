5e forum d’affaires et économiques Turkiye-Afrique : La délégation malienne conduite par le DG de API-Mali Ibrahim Ahamadou Touré - abamako.com

Publié le samedi 25 octobre 2025 | Aujourd`hui

L’Agence pour la promotion des investissements au Mali (Api-Mali) a participé activement à la 5e édition du Forum d’affaires et économiques Türkiye-Afrique, qui s’est déroulée du 16 au 17 octobre 2025 à Istanbul, sous la haute présidence du président de la République de Türkiye.



A cette occasion, le directeur général de l’Api-Mali, Ibrahim Ahamadou Touré, représentant le ministre de l’Industrie et du Commerce, a conduit la délégation officielle malienne composée d’éminents opérateurs économiques, dont le président de la Chambre de commerce et d’Industrie du Mali (CCIM).





Cette participation traduit la volonté ferme du Mali de renforcer ses partenariats économiques, promouvoir son potentiel d’investissement et accroître sa visibilité sur la scène économique internationale : A travers ce forum de haut niveau, le Mali ambitionne de valoriser les atouts stratégiques et les opportunités d’investissement dans des secteurs clés tels que l’agro-industrie, les énergies renouvelables, les infrastructures et les nouvelles technologies ; de développer des partenariats solides et mutuellement bénéfiques avec les acteurs turcs et africains ; de consolider la coopération économique et commerciale entre le Mali et la Türkiye. Par cette présence, l’Api-Mali réaffirme son engagement à faire du Mali une destination privilégiée pour les investisseurs et à œuvrer activement pour une croissance partagée et durable.



Source Api-Mali



