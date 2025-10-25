Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
Risques sécuritaires: Les États-Unis autorisent les familles et du personnel non urgentiste à quitter le Mali
Publié le samedi 25 octobre 2025  |  aBamako.com
Cérémonie
© aBamako.com par MS
Cérémonie d`ouverture de la 23è édition du Forum de Bamako
Le Département d’État américain a autorisé, le 24 octobre 2025, le personnel non urgentiste ainsi que les familles des employés du gouvernement américain à quitter le Mali, en raison de risques sécuritaires.

Dans un message d’alerte publié sur le site de l’ambassade des États-Unis à Bamako, il est précisé que le gouvernement américain ne peut fournir de services de routine ou d’urgence aux citoyens américains en dehors de la capitale, en raison de menaces à leur sécurité.

Les autorités américaines déconseillent formellement tout voyage au Mali, quel qu’en soit le motif. Par ailleurs, les employés du gouvernement américain en poste à Bamako ne sont pas autorisés à se déplacer en dehors de la ville pour les mêmes raisons de sécurité.
