Compétitions africaines interclubs : Week-end décisif pour le Stade et le Djoliba - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Compétitions africaines interclubs : Week-end décisif pour le Stade et le Djoliba Publié le samedi 25 octobre 2025 | Mali Tribune

Tweet



Le 2e tour retour préliminaire des compétitions interclubs africaines se joue ce week-end. A cette occasion, le Stade malien de Bamako recevra le FC Nouadhibou tandis que le Djoliba offrira son hospitalité à l’Usfa. Un week-end décisif pour les représentants maliens en vue de la qualification pour la phase de groupes.



Après de belles performances enregistrées lors des matchs allers du 2e tour préliminaire des compétitions interclubs africaines la semaine passée, les représentants maliens sur la scène continentale seront de nouveau sur le pont ce week-end.





En Ligue des champions, le Stade malien de Bamako qui a tenu en échec le FC Nouadhibou (1-1) en Mauritanie reçoit le même adversaire ce dimanche au Stade du 26-Mars de Bamako. En déplacement pour le compte du match aller, le champion du Mali qui a ramené un nul (1-1) précieux a fait un grand pas vers la qualification à la phase de groupes. C'est fort de cette performance que les Blancs de Bamako seront hôtes de leur adversaire dans une opposition décisive en vue d’une qualification historique pour la phase de groupes tant convoitée de la compétition. A titre de rappel, au précédent tour préliminaire, les Blancs de Bamako ont éliminé l’AS Tempête de la République centrafricaine sur un score cumulé de 7 buts à 0 (5 buts à l’aller et 2-0 au retour à Bamako).



De son côté, le Djoliba s’était rendu au Burkina Faso pour se mesurer à l’Usfas en match aller de ce 2e tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Les pensionnaires de Heremakono reçoivent le même adversaire ce dimanche au Stade Mamadou Konaté de Bamako à partir de16h.



L’on se rappelle, au pays des Hommes intègres, les Rouges de Bamako se sont imposés sur le score de 1 but à 0. De bon augure en attendant la manche retour prévue à Bamako ce dimanche 26 octobre prochain. Pour pouvoir prendre rendez-vous avec le représentant burkinabè, les Rouges de Bamako ont dû écarter les Nigérians d’Abia Warriors qu’ils ont battus à Bamako (1-0) lors du match retour après avoir arraché le nul (1-1) à l’aller joué en terre nigériane.







Moussa Bangaly







