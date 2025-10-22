Camp de perfectionnement : Renforcer les compétences des athlètes maliens - abamako.com

Publié le samedi 25 octobre 2025 | Mali Tribune

Le camp international de perfectionnement, Vision Olympiade 2028 a été lancé le mardi 21 octobre 2025 à Kabala. La cérémonie de lancement a été présidé par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdoul Kassim Coulibaly.



D’après le ministère des sports, ce camp, qui réunit plusieurs disciplines sportives, a pour objectif de renforcer les compétences techniques et mentales des jeunes athlètes maliens afin de les préparer à représenter dignement le Mali lors des compétitions internationales. Pendant six jours, les participants bénéficieront d’un encadrement intensif aux côtés d’athlètes et de formateurs internationaux pour développer leur discipline, leur endurance et leur mental de champion.



Dans son allocution, le ministre Abdoul Kassim Fomba a adressé un message fort aux jeunes athlètes présents. Il les a invités à se dépasser, à faire preuve de détermination et à incarner les valeurs du sport malien. Le ministre leur a également rappelé que dans les compétitions internationales, chaque athlète porte les espoirs et la fierté de toute une nation. Il les a encouragés à toujours garder à l’esprit leurs origines, à se battre avec courage et à donner le meilleur d’eux-mêmes pour hisser haut le drapeau du Mali.







Bangaly




