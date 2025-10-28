AFG Bank Mali lance le “Local Content Champions Program” : 100 milliards FCFA pour dynamiser le contenu local minier - abamako.com

AFG Bank Mali lance le "Local Content Champions Program" : 100 milliards FCFA pour dynamiser le contenu local minier Publié le mardi 28 octobre 2025 | aBamako.com

AFG Bank Mali a procédé le lundi 27 octobre 2025 au lancement officiel du Local Content Champions Program (LCCP), une initiative ambitieuse visant à renforcer la participation des entreprises locales dans la chaîne de valeur du secteur minier malien.



Placée sous la présidence du Ministre des Mines, Son Excellence le Professeur Amadou Keïta, la cérémonie a réuni les principaux acteurs du secteur, institutions, sociétés minières, organisations professionnelles et partenaires économiques.



Doté d’une enveloppe de 100 milliards de FCFA, le LCCP ambitionne de financer et accompagner plus de 150 entreprises locales, de créer 2 000 emplois d’ici 2027, et de faire émerger une trentaine de champions nationaux dans le secteur minier.



Dans son allocution, M. Sayouba OUEDRAOGO, Directeur Général de AFG Bank Mali, a souligné que ce programme incarne la vision d’une banque « proche du terrain, au service du développement local et national ». Il a rappelé que, depuis sa reprise par Atlantic Financial Group en 2020, AFG Bank Mali s’est engagée dans une dynamique d’innovation et de proximité, en ouvrant de nouvelles agences dans les bassins économiques du pays, notamment à Kéniéba et Bougouni.



« Le LCCP est plus qu’un programme : c’est une plateforme d’impact et un symbole de confiance. Avec AFG, tout devient possible ! » a-t-il conclu avec conviction.