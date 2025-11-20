Réduction de la demande en carburant par le recours au solaire à petite et moyenne échelle - abamako.com

1. Contexte et justification

Face aux tensions récurrentes d’approvisionnement en carburant que connaît le Mali, liées à la dépendance quasi totale du pays aux importations et à la vulnérabilité des corridors logistiques, il est stratégique d’agir simultanément sur deux (02) leviers: la sécurisation de l’approvisionnement et la réduction de la demande. Cette dernière dimension est souvent sous-estimée alors qu’elle peut produire des effets rapides et durables. Une part importante de la consommation nationale de gasoil est utilisée pour la production d’électricité par EDM-SA et par des groupes électrogènes privés.

Le recours accéléré à l’énergie solaire à petite et moyenne échelle permettrait de décrocher temporairement ou durablement certains gros consommateurs du réseau électrique ou des groupes thermiques, contribuant ainsi à libérer des volumes significatifs de carburant pour d’autres usages stratégiques.



2. Objectif stratégique

L’objectif est de mettre en œuvre un programme rapide, sur une période de 06 à 18 mois, visant à installer entre 150 et 200 MWc de capacité solaire sur des sites publics et privés à forte consommation énergétique. Ce programme permettra de réduire de manière substantielle la consommation nationale de gasoil utilisée pour la production d’électricité, tout en améliorant la résilience énergétique du pays.



3. Description de la mesure

Le programme cible des segments prioritaires tels que les régions qui opèrent sur le thermique, hôpitaux, universités, bâtiments publics, forages et systèmes d’adduction d’eau de la Société malienne de gestion de l'eau potable (SOMGEP-SA), les mines, Petites ou moyennes entreprises (PME) agro-industrielles, hôtels et commerces. Les installations concerneront principalement des toitures solaires hybrides (réseau+batteries) ou des systèmes autonomes selon le type de site. La production solaire permettra d’alléger la charge sur le réseau EDM-SA aux heures de pointe et de substituer une partie importante de la production thermique actuellement assurée par des groupes électrogènes utilisant du gasoil.



4. Avantages de la mesure

Sur le plan énergétique et sécuritaire, la réduction de la demande en carburant permettra de libérer des volumes importants pour les secteurs stratégiques tels que le transport, la défense, les hôpitaux et les services essentiels. Elle renforcera également la résilience énergétique nationale et réduira la vulnérabilité aux perturbations des corridors logistiques.

Sur le plan économique, la substitution de l’énergie thermique par du solaire permettra de diminuer le coût global de production de l’électricité. Le kWh solaire est généralement 30 à 50% moins cher que le kWh produit à partir de groupes thermiques alimentés au gasoil. Cette substitution se traduira par une réduction significative des subventions publiques à la Société Énergie du Mali (EDM-SA) et des dépenses en devises liées aux importations d’hydrocarbures.

Sur le plan environnemental et social, le recours accru au solaire permettra de réduire les émissions de CO₂ et la pollution locale, tout en créant des opportunités économiques et des emplois locaux dans la filière solaire.



5. Contraintes et inconvénients

L’un des principaux défis est l’investissement initial important à mobiliser, bien que le retour sur investissement soit relativement rapide grâce aux économies réalisées sur le carburant. Des délais administratifs et techniques peuvent également ralentir la mise en œuvre, notamment en matière d’importation d’équipements et d’octroi d’autorisations. Enfin, la maintenance des installations exige une montée en compétence des équipes locales pour garantir la durabilité des systèmes.



6. Estimation des économies et impact

Avec une capacité solaire installée de 150 à 200 MWc et un facteur de charge moyen de 1 500 kWh/kWc/an, la production annuelle attendue serait comprise entre 225 et 300 GWh. Cette production équivaut à une économie de 64 à 86 millions de litres de gasoil par an, soit entre 15 et 20% de la consommation actuelle de gasoil du secteur électrique. Au prix moyen de 750 FCFA par litre (incluant les subventions et coûts logistiques), cela représente une économie brute annuelle estimée entre 48 et 65 milliards de FCFA. Sur dix (10) ans, ces économies cumulées pourraient atteindre 480 à 645 milliards de FCFA.

En termes de sécurité énergétique, ces volumes représentent l’équivalent de 30 à 45 jours d’importations nationales de carburant, offrant ainsi une marge de manœuvre stratégique importante en période de tension. Sur le plan budgétaire, la réduction des subventions et des dépenses en devises améliorera la situation des finances publiques et la balance commerciale. L’impact sur le réseau EDM-SA sera également positif, avec une réduction des pics de demande et une meilleure stabilité du service.



7. Recommandation

Il est recommandé de lancer sans délai un programme national de substitution de gasoil par le solaire, piloté par une Cellule conjointe Énergie-Finances-Comité interministériel de Gestion de grises et catastrophes (CIGCC)-Société Énergie du Mali (EDM-SA). Ce programme doit cibler en priorité les gros consommateurs publics et privés pouvant être équipés rapidement, tout en mobilisant des financements publics, privés et concessionnels. Cette mesure constitue un levier stratégique complémentaire aux efforts d’approvisionnement pétrolier, permettant de réduire la vulnérabilité du pays tout en générant des économies substantielles et durables.

Un tel programme d’urgence pourrait être soumis à la Banque africaine de développement (BAD), la Banque Mondiale, la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), la Chine, le fonds vert etc...

H. NIANG





