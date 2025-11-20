De l’islam de la conviction à un islam de contrainte - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société De l’islam de la conviction à un islam de contrainte Publié le jeudi 20 novembre 2025 | L’Inter de Bamako

Tweet



Depuis septembre 2025, les éléments du Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM ou JNIM) mènent une série d’attaques d’une extrême brutalité. Leur objectif est d’entraver l’approvisionnement du pays en carburant, notamment les régions du Sud et de l’Ouest, en bloquant l'approvisionnement en carburant depuis le Sénégal, la Côte d’Ivoire ou la Guinée. Ces actions constituent visiblement une volonté expresse d’asphyxier l’économie du Mali et d'accentuer la pression sociale sur les autorités. Elles se manifestent à travers des attaques incendiaires contre les camions citernes. Elles n’ont pas non plus épargné les opérateurs économiques et de simples citoyens dont les véhicules ont été ciblés et calcinés faisant plusieurs victimes.

Dans ce chaos qu’il veut instaurer, le JNIM, par la voix son porte-parole, Bina Diarra alias Abou Houzeifa Al-Bambari (le bambara), impose une gouvernance indirecte de ce qu’il qualifie de la charia (loi avec le référentiel musulman). Le groupe oblige désormais le port du hijab (voile étiqueté religieux) aux passagères de tous les moyens de transport, y compris les motocyclettes (deux ou quatre roues), sur les axes routiers reliant la capitale 1 Bamako au reste du pays. Le groupe entend clairement isoler le Mali de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et de la Guinée qui sont la sève nourricière de l’économie nationale à travers les ports par lesquels le Mali s’approvisionne ou achemine ses importations. Toutes ces violences sont commises au nom de l’islam.

Mais de quel islam parle-t-on ? L’Obéissance n’est pas la contrainte en Islam1 Le terme «tâ’a» (obéissance), signifie, en arabe, «se laisser guider et se soumettre». Cette soumission se fait librement et volontairement puisque le substantif «taw’iyya» signifie «la soumission volontaire et le consentement donné pour accepter les décisions d’Autrui, avec libre choix et totale satisfaction». Ainsi, le terme tâ’a, par essence, s’oppose à toute forme de contrainte. L’obéissance implique la responsabilité puisque l’homme ne peut pleinement se soumettre aux ordres qu’en étant convaincu du bien-fondé de ce à quoi l’on obéit. Dans le contexte malien, c’est l’absence de choix qui pousse les passagères à se plier aux injonctions du Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM ou JNIM).

Vouloir justifier l’imposition du hijab aux passagères relève d’une dérive grave et d’une instrumentalisation éhontée des préceptes islamiques. Le Coran lui-même rappelle la portée spirituelle, et non coercitive, de l'obéissance. «Ô Muhammad, dis: ‘‘Obéissez à Dieu et à Son messager’’. S’ils se montrent récalcitrants, qu’ils sachent que Dieu n’aime point les impies (Sourate 3, verset 32)». «Obéissez à Dieu et au messager, afin d’obtenir la miséricorde de Dieu (sourate 3, verset 132)». Ces versets démontrent à suffisance que l’ordre d’obéir à Dieu implique de se soumettre librement au Créateur découle de la foi et du libre arbitre non de la peur et de la contrainte. C’est pourquoi le verset (3, 32), dans lequel Dieu ordonne d’obéir à lui ainsi qu’à Son prophète, évoque une obéissance continue qui se fait par choix libre. La suite du verset «s’ils se montrent récalcitrants…». Cette mention conditionnelle montre que l’obéissance doit être pleinement consentie. Une des finalités du texte est que le prophète de l’Islam n’a reçu aucun mandat de contraindre qui que ce soit.

Dans un contexte de reconfiguration des groupes terroristes, imposer une tenue vestimentaire n’a rien de religieux. C’est une tentative d’asservir2 (abid) une 1. Les parties qui suivent sont inspirées de travaux de Chahrour, Mohammed, Pour un islam humaniste, Une lecture contemporaine du Coran, Broché, Grand livre, 2019. 2. Là aussi, les textes nationaux ont prohibé l’esclavage nonobstant sa survivance dans certaines communautés au Mali. 2 Nation et non de servir Dieu. L’esclave a l’obligation d’obéir à son Maître. Celui qui se soumet de par son statut de serf doit obligatoirement obéir à son maître et n’a pas le droit de lui désobéir; sa soumission se fait donc en vertu d’une relation fondée sur la contrainte, dans laquelle il n’a pas le choix entre l’acceptation ou le refus. À l'inverse, la soumission à Dieu se fait en vertu d’une relation fondée sur le libre choix. Donc, un individu humain (abd Allâh) peut ne pas obéir à Dieu. Il a le choix entre l’acceptation et le refus d’être croyant. L’islam est avant tout, une question de confiance et de libre personnel. On devient musulman par une soumission consciente et volontaire à Dieu. Toute tentative d’imposition est antinomique à ce principe ô combien important dans l’Islam dès ses origines comme le montre le verset suivant: «Ô croyants ! Craignez le Seigneur, parlez avec droiture. Dieu accordera un mérite à vos actions et effacera vos fautes. Celui qui obéit à Dieu et à son messager jouira de la félicité suprême (XXXIII, 70-71)».

Déconstruire la violence par l’argumentaire religieux «Nulle contrainte en religion ! Car, le bon chemin s’est distingué de l’égarement». (sourate 2, verset 256) Il est essentiel de rappeler que la religion ne détient pas le monopole de la violence légitime, C'est l'État, qui en a le pouvoir. La religion déclare ce qui est interdit (harâm), mais n’interdit pas (l’islam ne joue pas le gendarme des conduites). L’État, au contraire, édicte des lois, interdit et sanctionne, sans se prononcer sur le sacré. Sa légitimité tient justement à sa neutralité vis- à vis des religions et des civilisations. Les terroirs et les aires culturelles au Mali reposent sur des valeurs propres, dont certaines comme la tolérance, le pardon, le respect de la dignité humaine sont communes à tous. La pluralité de la pensée, des civilisations et des croyances est une réalité propre aux Maliens. Vouloir imposer une vision unique à l’ensemble de la population, c’est trahir l’esprit de l’État-nation, et aussi de dénaturer une religion dont le fondement même est l’expression plurielle. Les citoyens exercent les rites librement en vouant un culte au Dieu auquel ils croient, et il y en a même qui ne croient à aucun Dieu. Il ressort d’une lecture rigoureuse des textes islamiques que tout savant musulman est censé connaitre que le jugement qui concernera tous 3 les individus est pris en charge par Dieu, le jour du jugement dernier. Ce jugement est strictement individuel et il n’existe pas de jugement collectif (Mohammed, 2019) Les exemples d’intervention de religieux sur ce point sont légion dans des pays comme la Mauritanie ou le Maroc. Ici, au Mali, les religieux de la Région de Gao s’étaient opposés à la charia imposée par les groupes terroristes. Aussi, des organisations maliennes de la société civile, à l’instar de la Coalition citoyenne dirigée par l’ancien Premier ministre, Ahmed Mohamed Ag Hamani ont elles proposé des canaux de discussion avec ces extrémistes religieux. Tout cela atteste de la disponibilité de l’expertise nationale. L’unité de la nation doit prévaloir aujourd’hui sur tout autre considération. Les autorités dirigeantes en sont garantes.

En outre, l’autorité de l’islam se rapporte à la conscience, à la liberté d’esprit alors que le pouvoir de l’État a pour référentiel le droit positif. Au total, le Mali présente aujourd’hui une scène de violence très inhabituelle dont les conséquences et les incidences sont jusqu’ici difficiles à évaluer. Plusieurs actions violentes de la part des entrepreneurs de la violence sont nourries au nom du référentiel musulman, de la volonté indépendantiste et de la criminalité organisée. Cette confusion en termes de référentiels nécessite un travail académique rigoureux, parallèlement à l’action militaire qui, au demeurant, éprouve des difficultés à asseoir, à elle seule, une paix et une stabilité durables. Les ulémas du Mali sont plus qu’interpellés dans le champ de la déconstruction de l’action violente qui veut se légitimer au nom de l’Islam. La multiplication des espaces substantiels de déconstruction des idéologies extrémistes, animés par des théologiens et experts de différents domaines habilités à cet effet, serait une arme redoutable pour mettre fin de manière irrévocable à cette tragédie humaine.

Aussi, le débat doctrinaire tant souhaité par certains Maliens pourrait-il naître de ces espaces. La récente déclaration du Haut Conseil Islamique, même si elle s’est gardée de condamner les actions violentes du Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM ou JNIM), pourrait être le départ d’une action cohérente contre l’extrémisme religieux drapé dans la criminalité organisée. En tout état de cause, l’idéologie se déconstruit par l’idéologie !

Auteur: Dr Aly TOUNKARA, Directeur exécutif du Centre des Études Sécuritaires et Stratégiques au Sahel-CE3S. Bamako, le 22/10/2025





DÉSARMER L’ÉTAT GÉNOCIDAIRE COLONIAL ET JUGER LES CRIMINELS SIONISTES !

Après les déplacements à but d’épuration ethno-religieuse, la provocation délibérée de la famine, les bombardements tuant les civils nourrissons, enfants, jeunes, femmes et vieillards sans armes à plus de 80%, c’est le retour massif des Palestiniens dans les ruines de Gaza ville comme pour faire un pied de nez aux assassins sionistes.



Le cessez le feu est une victoire enfin obtenue, mais jusqu’à quand ? Cette victoire temporaire résulte à la fois de l’héroïque résistance et résilience du peuple palestinien martyr de Gaza et l’extraordinaire solidarité internationale des peuples du Sud et du Nord dont la forme ultime a été cette succession des flottilles contre le génocide et les crimes contre l’humanité perpétrés par l’apartheid du nazisme sioniste. L’humanité entière a assisté en direct à la réédition de la pratique génocidaire du colonialisme qui fut à la base de la naissance des USA et des empires esclavagistes puis coloniaux de l’Europe capitaliste puis impérialiste à partir du 15éme siècle.

L’échec du projet sioniste de vider Gaza de ses populations apparaît clairement: des captifs israéliens bien traités embrassent leurs geôliers de la résistance palestinienne alors que les otages palestiniens sortent avec les stigmates visibles des tortures subies. Les médias mensonges présentant la contre-attaque de la résistance armée du 07 octobre comme le prétexte prétendument justifié du génocide sont venus se briser sur la réalité multidécennale coloniale dont l’étape décisive a été la Nakba (épuration ethno-religieuse) et la proclamation unilatérale de la fondation de l’État sioniste de 1948 sur la base de la chimère mensongère ethno-religieuse «d’un peuple élu pour une terre sans peuple». Cette version sioniste de «l’espace vital» des nazis est ainsi mise en échec par la détermination des descendants gazaouis des victimes de la Nakba dont le slogan est «Tuez nous, mais nous ne bougerons pas de notre terre».

La tactique vaine de la «gauche» social-démocrate du capital financier, rejoint en cela par la droite et les démagogues fascistes, a été de défendre l’État colonial d’Israël faussement dénommé «démocratique» pour imputer le génocide aux seuls «Netanyahou et à l’extrême droite».

L’impérialisme US et le sionisme colonial veulent maintenant associer les États Arabes et les pétromonarchies arabes sous les applaudissements de cette gauche social-démocrate du capital financier à une nouvelle solution d’enterrement de la question nationale palestinienne comme l’avaient tenté l’accord de dupe d’Oslo et les accords d’Abraham. C’est justement ce complot d’effacement de la question nationale palestinienne que la contre-offensive armée du 07 octobre est venue éventrée et le génocide sioniste est venu accélérer la prise de conscience planétaire de la sauvagerie immorale de l’OTAN/US/UE/G7/Israël.

Comme le dit le général communiste Giap du Parti Communiste du Vietnam (PCV), «les impérialistes n’apprennent rien de leur défaite, ils recommencent toujours et se font battre». La «guerre de 12 jours» contre l’Iran a vu l’arrogance suprémaciste sioniste muter en supplique de l’intervention de sauvetage du «soldat Israël» par son grand frère US. Ces ci-devant «démocraties» capitalistes impérialistes excluent le peuple palestinien pour une solution sioniste mercantile de la question nationale palestinienne vouée à l’échec.

Le peuple de Palestine qui a su déjouer tous les complots pour l’effacer poursuivra le combat multiforme et protéiforme de la libération nationale. Les peuples du monde solidaires avec l’héroïsme de la Palestine martyre doivent poursuivre leur mobilisation vigilante pour:

- l’indemnisation pour financer la reconstruction de Gaza à partir d’un plan indépendant des organisations de la résistance palestinienne;

- le Nuremberg moyen-oriental jugeant les crimes de génocide et contre l’humanité d’Israël;

- stopper et démanteler les colonies sionistes en Cisjordanie;

- l’arrêt des agressions sionistes contre le Liban, la Syrie, l’Iran, le Qatar, etc.;

- la restitution du Golan à la Syrie;

- le respect de toutes les résolutions de l’Organisation des Nations unies (ONU) sur les droits du peuple de Palestine;

- le Sénégal et tous les États africains doivent rompre toutes relations diplomatiques avec l’État colonial sioniste à l’instar du vide des sièges de l’ONU lors de la prise de parole du meurtrier en série premier ministre sioniste.

Diagne Fodé Roland

