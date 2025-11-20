Radiation des militaires: à quand le tour des fonctionnaires en abandon de poste ? - abamako.com

Ces derniers temps, les autorités de la transition ne sont pas parties avec le dos de la culière. En ce qui concerne les forces de défense et de sécurité, d’importantes décisions ont été prises. Elles ont concerné des radiations des militaires pour plusieurs motifs.

S’il est vrai que l’objectif visé est de nettoyer les écuries d’Augias, il est du devoir desdites autorités de faire un tour dans la fonction publique. Il se trouve que beaucoup de fonctionnaires seraient en abandon de poste. Certains seraient établis à l’extérieur depuis des années et d’autres au Mali et vaguent à leurs affaires au vu et au su de tout le monde. Pire, à la fin de chaque mois, ils perçoivent leur salaire. Sont-ils des protégés ?



L’égalité possible et l’égalité impossible

L’égalité qu’a voulu réaliser la démocratie est l’égalité des droits et l’égalité devant la loi. Les Maliens sont égaux en ce sens: qu’ils contribuent tous à faire la loi, chacun n’ayant qu’un bulletin de vote, qu’ils sont tous jugés par les mêmes tribunaux, leur appliquant les mêmes lois, qu’ils paient tous des impôts, en proportion de leur fortune.

L’égalité naturelle n’existe pas. L’égalité des fortunes ne peut être réalisée; si l’on faisait aujourd’hui une égale distribution des richesses, dès demain, l’égalité aurait disparu: les uns sont trop riches, les autres trop pauvres.

La loi ne peut pas supprimer les inégalités naturelles; elle ne peut que diminuer les inégalités sociales, le pouvoir injuste de l’argent et de la faveur. Mais elle peut aider les pauvres à montrer leur valeur; c’est ce qu’elle a fait en donnant des bourses ou en rendant les études gratuites. Elle aide ainsi les meilleurs, ceux qu’on appelle l’élite, à parvenir aux places difficiles.

Il y faut, pour le bien de tous, des hommes savants, honnêtes, courageux et le pouvoir les chercher chez les pauvres comme chez les riches. Un Peuple-Un But-Une Foi, un beau rêve, ou une réalité ? Le Mali vit, et en dépit des plaintes qui viennent d’en bas et d’en haut. Plus, il y aura d’enfants instruits, raisonnables et patriotes, plus notre démocratie méritera sa devise.

