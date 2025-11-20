Insécurité dans le cercle de Kléa, région de Sikasso: Les chasseurs Yacouba Namamou Diarra tué et Diakalia Bengaly enlevé - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Insécurité dans le cercle de Kléa, région de Sikasso: Les chasseurs Yacouba Namamou Diarra tué et Diakalia Bengaly enlevé Publié le jeudi 20 novembre 2025 | L’Inter de Bamako

Tweet



Depuis plusieurs années, le cercle de Kléla dans la région de Sikasso fait l’objet de menace terroriste. On se rappelle que la caisse Kafo-Jiginew de cette localité avait été attaquée, le vendredi 23 avril 2021 (jour de foire hebdomadaire de Kléla). Bilan: un mort, plusieurs blessés et plus de 50 millions de F CFA emportés. Lors de cette attaque, les chasseurs, déterminés à affronter ces bandits lourdement armés, avaient fait face aux terroristes, ôtant aussi la vie d’un assaillant. Au cours de ce face-à-face, il y a eu des blessés parmi les chasseurs dont leur chef, Yacouba Namamou Diarra.



Il est regrettable de rappeler que le cercle de Kléla était laissé pour compte dans cette situation d’insécurité. C’est ainsi que, le mercredi 27 avril 2022, c’était le tour du Centre d’animation pédagogique (CAP) de la commune de Kléla, attaqué et incendié par les terroristes. Le même jour, un véhicule de la Compagnie malienne pour le développement des textiles (CMDT), ayant été la cible des malfaiteurs, a finalement été emporté par ceux-ci.



À l’époque, les villages du sud comme Zantiguila, dans la commune rurale de Danderesso, Danderesso lui-même, Kléla, Kabalé ont fait l’objet de menaces terroristes. Malgré le cri de cœur des populations, les autorités sont restées silencieuses. Cette situation avait entraîné la fermeture de plusieurs écoles dans le cercle. De 2021 à nos jours, les populations de tous les cercles de la région de Sikasso vivent dans la détresse. Elles ont été et sont toujours laissées pour soit. À longueur de journée, les terroristes passent dans les villages.

Avant cette crise de carburant, des sources rapportent que ces bandits armés étaient basés dans les grottes vers Nongon- Chouala, frontière avec le Burkina Faso. Ces sources soulignent qu’avec leur mode opératoire visant à asphyxier l’économie nationale, les ennemis du pays se sont dispersés dans les zones frontières entre le Mali et la Côte d’Ivoire en vue d’empêcher les camions- citernes d’approvisionner notre pays. Alors tout le pays est inondé de terroristes. Des convois de citernes sont attaqués, sans compter les cas de nos Forces de défense et de sécurité (FDS). Kléla n’a pas échappé à ces actes barbares des bandits armés.

Dans cette circonstance, les populations demandent avec insistance aux autorités du pays de trouver une solution rapide à la délicate situation de Kléla. Un cercle dont tout le monde vit sous la menace permanente de l'ennemi.



Un chasseur tué, un autre enlevé

Ce lundi 03 novembre 2025, les menaces sont devenues une réalité pratique suite à l'exécution sommaire de l'icône en termes d'intégrité du village, en la personne de Yacouba Namamou Diarra, chef des chasseurs de la ville de Kléla et guérisseur traditionnel.

Selon une source, les chasseurs de Kléla auraient tenu une réunion, il y a seulement quelques jours dont nous ignorons l’ordre du jour. Compte tenu des rapports conflictuels entre terroristes et chasseurs, les ennemis du pays ont-ils été informés de la tenue de cette réunion ? Si oui, par qui ?

Dans la nuit du lundi 03 au mardi 04 novembre 2025, des hommes armés non identifiés sont venus à Kléla. Ils auraient appelé le chasseur Yacouba Namamou Diarra qu’ils ont un malade, mais qu’ils n’ont pas pu retrouver son domicile. Ce dernier étant aussi guérisseur traditionnel, est sorti les rencontrer. À son arrivée sur les lieux, notre guérisseur s’est rendu compte qu’il était face à des terroristes. Ceux-ci (les terroristes) ont demandé à M. Diarra de les suivre. Chose qu’il n’a pas accepté. Après des discutions, ces individus armés sans foi, ni loi ont tiré à bout portant sur lui. Le chef des chasseurs de la ville de Kléla est donc mort sur place.

C’est ainsi qu’un des chasseurs les plus braves de Kléla, Yacouba Namamou Diarra a été lâchement abattu sans aucune forme d'assistance et de la manière la plus simple par l'ennemi, ce lundi 03 novembre 2025. Tout le village a été alerté par les coups de feu, mais ayant la peur au ventre, personne n’est daigné sortir de chez lui.

Ce jour, ces bandits armés se seraient divisés en deux (02) groupes pour bien mener leur forfaiture. La même nuit, les criminels ont surgi chez un autre chasseur du nom de Diakalia Bengaly. Ce dernier n’ayant pas refusé leur proposition de les suivre, a été finalement enlevé. Au moment où nous mettions cet article sous presse, Diakalia Bengaly restait toujours sans nouvelles.

Comme si cette mort ne suffisait, dans la nuit du mardi 04 au mercredi 05 novembre à 21 heures, les djihadistes ont fait irruption dans le champ du chasseur feu Yacouba Namamou Diarra et ont emporté tout le bétail de leur victime, soit environ vingt-trois (23) têtes de bovins et dix (10) têtes d'ovins. Qui a conduit les terroristes au champ de Yacouba Diarra ?

Les populations de ce jeune cercle, laissées pour soit, lancent encore un cri de cœur aux autorités pour circonscrire cette forme inhumaine qui sévit et qui coupe le sommeil aux Maliens. La situation nécessite la mise en place d’une base militaire à Kléla afin d’alléger la peur et la souffrance des habitants de ce cercle.

Y.C

