Vérification financière de la gestion de l'office du Niger: Des irrégularités de plus de 120 millions de FCFA Publié le jeudi 20 novembre 2025 | L'Inter de Bamako

Vérificateur Général

La gestion de l’Office du Niger a fait l’objet d’une vérification financière au titre des exercices 2024 (1er mars 31 décembre) et 2025 (31 juillet). La vérification avait a pour objectif de s’assurer de la régularité et de la sincérité des opérations de recettes et de dépenses. Les travaux de vérification ont concerné la mobilisation de la dotation budgétaire de l’État, la gestion administrative et financière, la passation, l’exécution et le règlement des marchés. Cette vérification financière a mis en exergue des irrégularités administratives et financières.



Irrégularités administratives

La Mission de vérification a constaté que l’Office du Niger (ON) ne respecte pas la procédure de recrutement du personnel. Il a pourvu des postes non prévus dans son organigramme et cadre organique. Il ne dispose pas de Contrat-Plan validé. Il n’a pas exigé du titulaire d’un marché le respect des clauses relatives à la souscription aux polices d’assurance.

Dans le but de corriger ces lacunes, la mission de vérification a recommandé au Président Directeur Général de l’ON de respecter la procédure de recrutement du personnel conformément à la réglementation applicable; respecter le cadre organique et l’organigramme de l’Office du Niger pour le recrutement du personnel; tenir compte des qualifications des agents dans le cadre de leur nomination; prendre les dispositions requises pour la validation des Contrats-Plans par les autorités compétentes dans les délais légaux et exiger des titulaires des marchés de souscrire aux polices d’assurance conformément aux stipulations contractuelles.



Irrégularités financières

Le montant total des irrégularités financières s’élève à 120 343 250 Francs CFA. Elles sont relatives à l’octroi de primes indues pour un montant total de 14 600 000 Francs CFA; à l’attribution de dotations de carburant irrégulières pour un montant total de 38 092 400 Francs CFA; au paiement de primes indues au personnel pour un montant total de 18 070 000 Francs CFA; au paiement d’indemnités de mission indues pour un montant total de 6 083 000 Francs CFA; à l’attestation de la fourniture de matériaux de construction non livrés pour un montant total de 225 000 Francs CFA; à la perception d’un avantage irrégulier pour un montant total de 19 512 150 Francs CFA; au fractionnement de dépenses; à la non-justification de dépenses pour un montant total de 21 510 700 Francs CFA; à la non-justification de sortie de carburant pour la consommation du groupe électrogène pour un montant total de 2 250 000 Francs CFA et à la simulation de concurrence dans la passation des marchés publics.

Ces irrégularités financières ont été dénoncées au Procureur de la République Financier et transmises au Président de la Section des Comptes de la Cour Suprême.

Ibrahim DIALLO/CCOM-BVG



