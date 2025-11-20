Selon les murmures de Bamako, Mahmoud Dicko serait une personnalité très populaire pour faire la médiation entre les terroristes et le gouvernement du Mali - abamako.com

Selon les murmures de Bamako, Mahmoud Dicko serait une personnalité très populaire pour faire la médiation entre les terroristes et le gouvernement du Mali

L’Imam Mahmoud Dicko

Faisons très attention avec la religion. Le religieux est depuis l’avènement de la démocratie dans notre pays au cœur du géopolitique, joue un rôle croissant au Mali. Les Églises sont à la fois forces d’opposition et de résistance et des forces de soutien aux pouvoirs politiques cherchant à les instrumentaliser. «Selon Bayart, les entrepreneurs politiques» utilisent le registre religieux en créant des cultes ou en récupérant une église comme instrument de pouvoir.

Certaines religions se développent en liaison avec des enjeux stratégiques des puissances occidentales et du monde arabo- musulman. Le fondamentalisme religieux croit avec notamment les néo- pentecôtistes appuyés par les États-Unis et l’islamisme financé notamment par l’Arabie Saoudite. «L’instrumentalisation du religieux est au cœur des conflits du Soudan, du Nigeria, voire de la Côte d’Ivoire opposant un Nord musulman et un Sud chrétien».

On se rappelle du rôle joué par Monseigneur Desmond Tutu en Afrique du Sud lors de la sortie de l’apartheid et du rôle des Églises catholiques et protestantes à Madagascar lors de la crise de 2001. On observe une certaine radicalisation de l’islamisme fonctionnant comme idéologie et stratégie de pouvoir depuis les années 1990.

La charia domine au Soudan ou au Nord du Nigeria. Le djihad, guerre sainte contre le mal, coexiste à côté de l’appartenance de l’islam noir à une communauté de croyants (Umma al Islamiya) supposée au-dessus des États et des individus.

Mahmoud Dicko est une personnalité très populaire au Mali, ce leader religieux salafiste a aidé Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) à accéder au pouvoir en 2013, puis contribué à la chute de son régime, le 18 août 2020 au sein du mouvement révolutionnaire du 5 juin. L’imam Dicko joue politiquement pour lui-même. S’il accède au pouvoir, il projette de faire la paix avec les terroristes, avec lesquels il est déjà en discussion.



