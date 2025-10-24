Mopti et Bandiagara sans électricité depuis un mois - abamako.com

Mopti et Bandiagara sans électricité depuis un mois Publié le jeudi 20 novembre 2025 | studio tamani

Les régions de Mopti et de Bandiagara sont plongées dans le noir total. La pénurie de carburant empêche le fonctionnement régulier des groupes électrogènes, privant ainsi des milliers d’habitants d’électricité. Une situation que la population dénonce avec colère, soulignant un impact majeur sur leurs activités quotidiennes.



À Mopti, la coupure prolongée perturbe fortement les activités économiques et sociales. « Je suis vendeur de fruits au marché de Sévaré. J’ai enregistré beaucoup de pertes à cause du manque d’électricité », témoigne un jeune commerçant.



Une vendeuse de glace confirme elle aussi la gravité de la situation :

« En vérité, le manque d’électricité a fortement impacté mes activités ».



Le secteur de la soudure n’est pas épargné. Un chef d’entreprise explique, la voix serrée : « Nous n’avons pas d’électricité depuis un mois. Nous avons été obligés de nous séparer de certains collaborateurs. Nous travaillons désormais avec des générateurs, mais il est très difficile de trouver du gasoil ».



La situation est tout aussi préoccupante à Bandiagara. Toutefois, Bouréma Oueleguem, membre de la société civile locale, appelle à la résilience : « Nous sommes dans le noir à Bandiagara, mais ensemble nous allons tenir. C’est difficile, surtout pour les grandes villes où tout dépend de l’électricité. Mais œuvrons pour la paix et restons solidaires dans cette épreuve ».



Cette interruption prolongée de la fourniture d’électricité ne touche pas seulement Mopti et Bandiagara. D’autres localités du pays subissent également des perturbations liées à la rareté du carburant, une crise nationale qui continue d’affecter tous les secteurs d’activité.



