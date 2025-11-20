CAN féminine : Le Mali n’ira pas au Maroc - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN féminine : Le Mali n’ira pas au Maroc Publié le jeudi 20 novembre 2025 | Mali Tribune

Tweet



Alors que la phase finale de la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can) de football est prévue au Maroc en 2026, le Mali ne participera pas cette fête continentale. La sélection nationale féminine a été éliminée par celle du cap Vert à la suite d’une lourde défaite de 4-2 à Bamako.





Après le Maroc, en tant que pays hôte de l’évènement, l’on attendait de connaitre l’identité des 11 autres pays qualifiés pour la Can 2026. C’est désormais chose faite à l’issue des rencontres retours du 2e tour éliminatoire. Lors de cette manche, le Mali a été par le Cap Vert à la suite de son revers de 4-2 malgré sa victoire de 1-0 à l’aller joué à Praia. Désormais, douze nations ont composté leur ticket pour la TotalEnergies Can Maroc 2026, après deux tours de qualifications. A commencer par le Maroc, pays hôte et double finaliste des deux dernières éditions qui espère cette fois transformer la ferveur populaire en triomphe. « Portées par leur public, les Lionnes de l’Atlas rêvent de soulever enfin le trophée qui leur a échappé de si peu face à l’Afrique du Sud (1-2) en 2022 », a rappelé la Caf. Face à elles, indique l’instance africaine, la concurrence s’annonce féroce. Le Nigeria qui, dix fois champion d’Afrique, reste l’équipe à battre. En effet, les Super Falcons visent un onzième sacre pour asseoir un peu plus leur domination sur le continent. Derrière ces cadors, fait remarquer la Caf, le Ghana, troisième lors de la dernière édition, avance avec des ambitions assumées.





La Zambie et l’Afrique du Sud, désormais habituées au haut niveau, complètent un groupe de favorites solides, où chaque détail comptera. « Mais la Coupe d'Afrique des Nations Féminine ne se résume pas à un choc de puissances établies. L’édition 2026 verra aussi briller de nouvelles étoiles. Le Cap-Vert et le Malawi s’apprêtent à vivre leur toute première phase finale — un moment historique pour deux nations où le football féminin grandit à vue d’œil. Le Kenya et le Burkina Faso, de retour après quelques années d’absence, auront à cœur de prouver qu’ils méritent leur place dans ce cercle fermé. Autour de ces sélections, des équipes en pleine progression confirment leur montée en puissance. Le Sénégal, l’Algérie et la Tanzanie ont validé leur billet avec autorité, poursuivant la dynamique observée ces dernières années. La parité et la qualité du jeu s’imposent peu à peu, transformant la compétition en vitrine d’un football féminin africain en pleine mutation », a laissé entendre l’instance organisatrice de la compétition au sujet des autres prétendants au trophée continental.



Après les deux 2 tours qualificatifs, les regards sont désormais braqués sur la phase finale du tournoi dont la date reste à déterminer : « Les dates de la phase finale de la compétition seront communiquées ultérieurement par la Confédération africaine de football. Les stades sélectionnés pour la compétition seront dévoilés par la Confédération africaine de football en temps opportun. » En ce qui concerne le format de la Can, la phase finale de la compétition sera structurée en trois groupes de quatre équipes. Les deux premières de chaque groupe obtiennent une qualification directe pour les quarts de finale, accompagnées des deux meilleures équipes classées troisièmes. A partir de ce stade, la compétition adopte un format à élimination directe jusqu'à la finale, qui couronne le vainqueur. A titre de rappel, la Can 2026 sera la 16e édition de ce tournoi, réunissant les meilleures sélections féminines de football d'Afrique, membres de la Caf. Elle se tiendra au Maroc pour la troisième année consécutive.





Une Can déjà tournée vers le Mondial



Au-delà de la quête du titre, cette CAN féminine 2026 porte un enjeu crucial : la qualification pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ qui aura lieu au Brésil. Les quatre demi-finalistes décrocheront leur ticket direct pour le tournoi planétaire, tandis que deux autres nations passeront par les barrages intercontinentaux. Autant dire que chaque match, chaque point, chaque but pèsera lourd.







Moussa Bangaly







Les équipes qualifiées



Maroc (pays hôte), Zambie, Tanzanie, Malawi, Algérie, Nigeria, Ghana, Burkina Faso, Kenya, Cap-Vert



Afrique du Sud, Sénégal







