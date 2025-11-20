Crise de carburant : Comportements controversés - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Crise de carburant : Comportements controversés Publié le jeudi 20 novembre 2025 | Mali Tribune

© aBamako.com par MS

Pénurie de carburant dans les stations-service

Tweet



Alors que le Mali fait face à une pénurie de carburant persistante, des témoignages de citoyens dénoncent les agissements abusifs de certains agents de police dans les stations-service.



Depuis plusieurs jours, les files d’attente devant les stations-service de Bamako s’étendent sur des centaines de mètres. Malgré quelques réapprovisionnements, l’accès au carburant reste difficile et chaotique. Dans ce climat tendu, plusieurs civils pointent du doigt des comportements troublants de membres des forces de l’ordre.





Selon des témoignages recueillis sur le terrain, des policiers se présenteraient avec une vingtaine de bidons, qu’ils remplissent en plus de leurs véhicules. Quinze à vingt minutes plus tard, ces mêmes agents reviendraient pour effectuer de nouveaux remplissages, souvent sans respecter les files d’attente ni les règles de distribution.



" Ce sont les policiers qui créent le chaos. Ils viennent avec des dizaines de bidons, et après, on les retrouve en train de vendre le carburant. Moi, je suis obligé de garer mon taxi ", témoigne un usager excédé.



D’après plusieurs sources concordantes, ces bidons de 20 litres seraient ensuite revendus à des prix exorbitants, allant de 50 000 à 90 000 F CFA bien au-delà du tarif officiel de 775 F CFA. Ce trafic présumé, s’il est confirmé, soulève de sérieuses interrogations.



Face à ces dérives, certaines stations ont décidé de suspendre temporairement la vente de carburant, incapables de garantir un service équitable ou de contenir le désordre. Une mesure qui, bien que compréhensible, a contribué à allonger les files d’attente et à accentuer la frustration des usagers.



Lors de la réunion hebdomadaire du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, le comité a décidé de déployer la police militaire sur le terrain avec pour consigne de sanctionner toutes infractions.



La crise actuelle révèle les failles du système de distribution et la nécessité d’un encadrement rigoureux. Des voix s’élèvent pour réclamer des mesures urgentes : contrôle strict des files, limitation des quantités par véhicule, et sanctions exemplaires en cas d’abus.





Dans un contexte déjà marqué par des tensions sociales et économiques, la transparence et l’équité dans l’accès au carburant sont essentielles pour préserver la cohésion nationale et restaurer la confiance des citoyens envers les institutions.



Ousmane Mahamane



