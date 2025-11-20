Compétitions interclubs africaines : Le Stade et le Djoliba attendent leurs adversaires - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Compétitions interclubs africaines : Le Stade et le Djoliba attendent leurs adversaires Publié le jeudi 20 novembre 2025 | Mali Tribune

Tweet



Après leur qualification à la phase de groupes des deux compétitions interclubs, le Stade malien de Bamako et le Djoliba seront fixés sur l'identité de leurs prochains adversaires en Ligue des champions ainsi qu'en Coupe de la Confédération à la faveur du tirage au sort prévu pour le 3 novembre prochain''



Après leur qualification à la phase de groupes des deux compétitions interclubs, le Stade malien de Bamako et le Djoliba seront fixés sur l'identité de leurs prochains adversaires en Ligue des champions ainsi qu'en Coupe de la Confédération à la faveur du tirage au sort prévu pour le 3 novembre prochain





Les deux représentants maliens en compétitions interclubs africaines étaient sur le front le dimanche à l'occasion des matches retour du deuxième et dernier tour des préliminaires. En Ligue des Champions, le Stade malien de Bamako a validé son ticket pour la phase de poules tout comme le Djoliba AC en Coupe de la Confédération.



Après le nul (1-1) concédé à Nouadhibou, il y a une semaine, le Stade malien s'est imposé au match retour joué cet après-midi à Bamako. Au Stade du 26-Mars, les Blancs de Bamako ont disposé du FC Nouadhibou par 2 buts à 0.



De son côté, le Djoliba AC a écarté de son chemin l’USFA du Burkina pour accéder à la phase de poules et continuer l'aventure africaine. Après leur victoire (1-0) au Burkina, à l'aller, les Rouges de Bamako l’emportent ce dimanche, haut les mains au Stade Mamadou Konaté par le score de 2 buts à 1.



Qualifiés pour les phases de poules, les deux représentants maliens, à savoir, le Stade Malien de Bamako et le Djoliba AC seront fixés sur l'identité de leurs différents adversaires lors du tirage au sort qui aura lieu le 3 novembre prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud.



D’après la Caf, la cérémonie se déroulera dans les studios de SuperSport à Johannesburg, à partir de 13h00 (heure d’Afrique du Sud) soit 11h00 GMT. Il est prévu que l’événement sera retransmis en direct sur les plateformes numériques de la Confédération. En Ligue des champions tout comme en Coupe de la Confédération, le tirage au sort va concerner les 16 équipes ayant pu franchir les différentes étapes des tours préliminaires dont le dernier tour s'est déroulé le week-end passé.





Moussa Bangaly



