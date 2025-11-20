Société : Le BVG rencontre une délégation de l’ASSEP - abamako.com

À la demande de l’Association des éditeurs de presse (ASSEP), une délégation du bureau nouvellement élu a été reçue par le Vérificateur général (BVG) dans le cadre des visites de courtoisie initiées par le nouveau bureau



La réunion s’est tenue sous la présidence de Abdoul Aziz Aguissa, Vérificateur général.





Le Président de l’ASSEP, Boubacar Yalcouye, après avoir présenté les membres de sa délégation, a salué la réactivité du BVG à sa demande d’audience. Il a ensuite exposé les principaux points de discussion :



La résolution de la crise interne à l’ASSEP ayant conduit à l’élection d’un bureau consensuel de 25 membres ;



La mise en œuvre effective de l’accord de partenariat entre le BVG et l’ASSEP ;



Le renforcement des capacités pour la compréhension des rapports de vérification et d’évaluation des politiques publiques du BVG par les professionnels de la presse écrite ;



L’accueil des journalistes en formation souhaitant approfondir leurs recherches sur la lutte contre la corruption et la délinquance financière dans le cadre de leurs mémoires de Master 2 ;



La valorisation des nouvelles opportunités offertes par la publication en ligne ;



Une demande d’appui en équipement au profit de la faîtière.



Le Vérificateur général a exprimé son intérêt pour un partenariat renforcé, notamment à travers des activités inscrites dans un plan d’action commun. Il a néanmoins évoqué :



La fin des appuis des partenaires traditionnels, notamment dans le domaine de la sensibilisation et de la formation des acteurs des médias ;





Les contraintes liées à l’accueil de stagiaires en raison de la confidentialité des dossiers traités par le personnel assermenté ;



L’importance de recenser les opportunités liées à la visibilité numérique et d’en étudier les perspectives.



En conclusion, M. Aguissa a salué la qualité de la collaboration entre le BVG et l’ASSEP, et a assuré la délégation de l’intérêt du BVG à la renforcer.







Source : Cecom BVG



