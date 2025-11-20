Ça se passe au Grin : Il faut une bonne organisation - abamako.com

Au grin, le ton est monté autour d’un sujet qui fâche : le désordre dans les stations-service. Les membres interpellent les autorités afin qu’elles prennent des mesures pour mieux organiser la distribution du carburant.





Selon eux, la pénurie actuelle a certes provoqué de longues files d’attente et des tensions entre automobilistes, mais la situation s’est aggravée avec l’implication des forces de l’ordre. « Aujourd’hui, ce ne sont plus seulement les usagers qui se bousculent : les militaires et les policiers se servent en priorité, créant encore plus de désordre », déplore un membre du grin. Résultat : de nombreux citoyens passent des nuits entières dans les stations, espérant pouvoir se procurer quelques litres de carburant.





« Qu’est-ce que ces militaires gagnent en ajoutant au chaos ? » s’interrogent les membres du grin, visiblement exaspérés. Ils appellent les autorités à réagir avant que la colère populaire n’atteigne un point de non-retour.



Pour apaiser la situation, ils suggèrent une solution simple : installer des points de distribution de carburant dans les camps militaires, réservés exclusivement aux hommes en uniforme. Ainsi, leur présence dans les stations-service serait limitée au maintien de l’ordre, et non à leur propre ravitaillement.



« Un militaire, dans son camp, doit donner l’exemple et respecter la discipline ; s’il faillit, il s’expose à des sanctions », rappellent les membres du grin.



Ibrahima Ndiaye



