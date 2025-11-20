Lettre à grand-père : Quelle place occupe l’éducation ? - abamako.com

Lettre à grand-père : Quelle place occupe l'éducation ? Publié le jeudi 20 novembre 2025 | Mali Tribune

Dis-moi : « quelle place occupe l’éducation dans ton pays, je te dirais quelle place occupera ton pays dans l’avenir ».



« Oui grand-père, jusqu’où l’éducation occupe les dirigeants de ton pays, je te dirais jusqu’où ira ton pays demain ». Peut-il y avoir une urgence prioritaire que l’éducation pour un pays qui veut compter demain parmi les grandes nations ?



Oui grand-père, le Mali fait face à l’obscurantisme, l’extrémisme violent et le triomphe du radicalisme sur la raison. Mais sais-tu, quelle est la plus grande victoire de l’obscurantisme et le terrorisme contre un peuple ? Ce n’est pas seulement de se carburer et d’attaquer les forces armées, non, et pire de toucher au paisible citoyen, c’est lorsqu’il arrive à fermer une école.





Oui grand-père, l’obscurantisme ne peut être vaincu que par la lumière. Et aucun foyer ne brille d’éclat plus que l’école, plus que l’éducation. Donc la victoire, la plus grande que puisse avoir le radicalisme et l’obscurantisme contre une nation, c’est de fermer l’école. De donner un coup de stop à l’éducation. Pour dire l’avenir.



Car c’est dans l’obscurantisme, l’absence totale de lumière, d’espoir et d’éducation que l’extrémisme violent recrute, endoctrine, forme au mal et pousse à la violence et à la destruction. Jamais de levier plus grand à l’extrémisme violent que l’absence d’éducation et d’éducation qui aboutit à l’espoir et à un avenir radieux.



Imagine cher grand-père, depuis 2012, certaines contrées maliennes n’ont pas ouvert d’école. Depuis 2012, dans certaines contrées maliennes, il n’y a eu ni juge, ni gendarme ni policier. Depuis 2012, dans certaines contrées maliennes, on ne connaît rien de l’Etat. Quelques rares fois, des patrouilles militaires malheureusement présentées comme l’ennemi.



Imagine cher grand-père, quand les conflits éclataient au nord et au centre du Mali, il y a déjà une décennie, certains enfants avaient juste cinq, six et sept ans. Malheureusement, ils n’ont pas eu la chance d’aller à l’école. De faire le DEF et le bac ni de prétendre à un avenir. Ils n’ont pas connu l’Etat ni son système. Tu ne les reconnais pas dans les vidéos de propagandes radicales ?





Oui grand-père, ce sont les mêmes petits garçons de cinq, six et sept ans mais à 15, 16 et 17 qui ont perdu face au combat d’aller à l’école, d’apprendre et de cultiver. Qui sont tombés dans l’eau de l’ignorance et emportés par les vagues de l’obscurantisme. L'éducation, encore l’éducation, la seule arme et la plus puissante contre tous les maux. A mardi prochain, Inch’allah pour 325ème lettre.



Lettre de Koureichy



