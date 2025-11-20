Coupe Badara Aliou Traore 2025 : Pelengana s’adjuge le trophée - abamako.com

Coupe Badara Aliou Traore 2025 : Pelengana s'adjuge le trophée Publié le jeudi 20 novembre 2025 | Mali Tribune

La ferveur sportive a atteint son apogée au stade municipal Sory Konandji de Ségou, où s’est déroulée la grande finale de la deuxième édition de la Coupe Badara Aliou Traoré.



Démarrée le 19 septembre dernier, cette compétition a couronné l'équipe de Péléngana qui s’est imposée sur le score d’un but à zéro face à l'équipe de Sido-Soninkoura.





Sous l'œil avisé du gouverneur de la Région de Ségou, le Commissaire Général de Brigade de Police Soulaïmane Traoré, qui présidait l'événement, la finale fut un véritable festival de fraternité et d’engagement. Après un parcours semé d'embûches, les deux meilleures équipes se sont affrontées dans un match intense. Vêtus de blanc, les joueurs de Péléngana ont fait preuve d'une détermination sans faille face aux 'Jaune' de Sido-Soninkoura. C'est finalement sur un unique but que Péléngana a scellé son destin, s'adjugeant le prestigieux trophée.



La victoire est synonyme de récompense substantielle pour les champions l’équipe de Pelengana empoche la somme de 800 000 Francs CFA. Les valeureux finalistes de Sido-Soninkoura ne repartent pas les mains vides, recevant 500 000 Francs CFA pour leur excellent parcours.



La présence du Gouverneur, des membres de son cabinet et du maire de la commune urbaine a donné une dimension institutionnelle et symbolique forte à cette finale. Le sport, au-delà de la compétition, a été célébré comme un pilier du vivre-ensemble.



« Lors de son intervention à la mi-temps, le Chef de l'Exécutif régional a souligné le rôle fédérateur de l'événement et a rendu hommage à l'institution parrainant la coupe.



« Le sport uni, réuni et permet de renforcer la cohésion sociale au sein de la communauté. L'Office du Niger contribue également au renforcement de la cohésion, à la promotion de la jeunesse, du vivre ensemble et de la paix, » a déclaré M. le Gouverneur.





Visiblement ému, le PDG de l’Office du Niger s’est dit fier de constater l’engouement suscité par cette compétition qui porte son nom. L’office du Niger, au-delà du riz, cultive les talents et l’unité.



Cette 2e édition de la Coupe Badara Aliou Traoré fut un succès retentissant, non seulement en tant qu'événement sportif de haut niveau, mais aussi comme un moment de rassemblement et d'espoir pour la région de Ségou. L'équipe de Péléngana peut savourer son titre de champion, tandis que la communauté retient la force du sport pour souder les liens sociaux.



Albert Kalambry

Correspondant à Ségou



