Séminaire doctoral : Le laboratoire ''Boaz-Jacquin'' outille Publié le jeudi 20 novembre 2025 | Mali Tribune

Le laboratoire «Boaz-Jacquin» rattaché à l’Ecole supérieure de commerce (ESC-Mali School of Management), a animé son premier séminaire doctoral de sa 1ère année doctorale.



Un séminaire virtuel de trois jours qui a réuni 13 participants sous la direction du fondateur du laboratoire, Bernard Jacquin non moins prometteur de l’ESC-Mali.





Selon Bernard Jacquin, le laboratoire ‘’Boaz-Jacquin’’, est une structure de l’ESC-Mali et dédiée à la recherche doctorale. La semaine dernière, le laboratoire a organisé son premier séminaire doctoral regroupant 13 doctorants. Il s’agissait de les former et les accompagner en les initiant à la recherche et à la méthode de recherche doctorale.



Le premier jour, la formation a été essentiellement basée sur la pratique, a confié Dr. Daouda Traoré pour expliquer : « Après la phase pratique, on a fait un cours théorique sur la problématique. Nous avons proposé 12 problématiques et un cours sur les recherches sur la problématique », a-t-il confié.



Le deuxième jour, les travaux étaient théoriques et pratiques en même temps a fait savoir Dr. Traoré. « On a fait des cadres théoriques. On a fait une présentation théorique. Mais en même temps, on a donné des travaux en binôme », dit-il pour terminer que le troisième jour : « C'était basé sur la méthodologie des recherches. Donc c'était en grande partie un rendez-vous virtuel. Et la distance n'a pas été un obstacle ».



Selon Bernard Jacquin, au laboratoire, ‘’Boas-Jacquin’’, la 1ère, est consacrée à la formation méthodologique, à l’élaboration du projet de recherche et à la préparation de la problématique. Et la suite, deuxième et troisième année, est menée sous tutorat académique des partenaires internationaux en Tunisie et en Europe. Cela pour un suivi scientifique et une reconnaissance internationale du diplôme.





« L’adhésion annuelle est fixée à 50 000 F CFA, et les trois premiers mois sont gratuits.



Le reste de l’année est pour les premières promotions à 500 000 F CFA, couvrant la totalité des séminaires, du suivi personnalisé et de l’accès aux ressources de recherche », a confié le fondateur du laboratoire pour conclure que leur objectif : « Est de maintenir un modèle d’excellence accessible, fidèle à notre mission : démocratiser la recherche tout en préservant la qualité académique ».



Le laboratoire Boaz Jacquin, collabore avec plusieurs institutions et centres de recherche en France et envisage des partenariats avec les universités en Chine, en Inde et aux Etats Unis qui s’intéressent à l’Afrique, a expliqué le fondateur et il accueille les doctorants : « En Décentralisation, en Management et Gouvernance, Finances et autres ».



Koureichy Cissé



