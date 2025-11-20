Brèves : CIGCC : des plans sur les comètes - abamako.com

Brèves : CIGCC : des plans sur les comètes Publié le jeudi 20 novembre 2025 | Mali Tribune

Le Comité interministériel de gestion de crises et catastrophes (CIGCC) est encore à proposer un traçage des véhicules et un dispatching coordonné des camions par zones, régions, à Bamako et dans les stations-service.



Un monitoring strict de ces dispositifs est annoncé. Par ailleurs, des mesures urgentes ont été adoptées pour renforcer le ravitaillement en carburant à Ségou et Mopti, afin d'atténuer les pénuries locales.





Opération Dougoukoloko : Les FAMa soutiennent les populations



Un détachement du Groupement tactique Kélétigui, relevant du secteur 5 de l’opération Dougoukoloko, a organisé une vaste action humanitaire le dimanche 19 octobre 2025 à Souleye, dans le cercle de Macina (région de Ségou).



L'opération a permis la distribution gratuite de 7 tonnes de mil, ainsi que des soins médicaux. Financée par le chef d’Etat-major général des armées, cette initiative s’inscrit dans les actions civilo-militaires (ACM) et l’aide médicale à la population (AMP). Elle vise à renforcer les liens entre les Forces armées maliennes (FAMa) et les communautés, tout en soutenant les populations touchées par l’insécurité.



Le général Diarra a loué le loyalisme des habitants et les a encouragés à collaborer pour la paix, illustrant l’engagement des FAMa dans la protection des civils et la consolidation du lien armée-nation.



Diplomatie : Huit nouveaux ambassadeurs accrédités au Mali



Le président de la Transition a accueilli au Palais de Koulouba huit nouveaux ambassadeurs pour la présentation de leurs lettres de créance. Les diplomates sont : Angus Philip McKee (Royaume-Uni), Dr. Nandakumar Nagendran (Inde), Hassan F. M. Al Balawi (Palestine), Fatoumata Binetou Rassoul Correa (Sénégal), Michel André Arnaud Dusaucy (Belgique), Ansoumane Camara (Guinée), Dr. Corina Fricke (Allemagne) et Khalid Abdelgadir Shukri Jadelhag (Soudan).





Le chef de l’Etat a exprimé ses vœux de succès aux ambassadeurs, réaffirmant l’engagement du Mali à renforcer les liens d’amitié et de coopération avec leurs pays. Cette rencontre illustre la dynamique des relations internationales du Mali et sa volonté de consolider des partenariats stratégiques pour un avenir mutuellement bénéfique.



Rassemblées par



Oumou Fofana



