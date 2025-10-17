Matelas "Casses" : Le tout risque sanitaire n’est pas à exclure - abamako.com

Matelas "Casses" : Le tout risque sanitaire n'est pas à exclure Publié le jeudi 20 novembre 2025 | Le challenger

Dans notre précédent numéro, nous avons alerté sur les conséquences de l’importation massive de matériaux «casses» sur le dynamisme de l’économie locale.



L’autre évidence est que notre santé n’est pas non plus épargnée, pour ne pas écrire qu’il s’agit d’un véritable problème de santé publique. Pour cette raison et bien d’autres, l’Etat devrait sortir de sa léthargie et règlementer le secteur. Quels sont ces risques? Mais d’où viennent donc ces matelas ?





Si la population à faibles revenus privilégie les secondes mains car “moins cher”, est-ce toujours une bonne affaire ? Ce n’est pas évident, car le coût pour la santé pourrait revenir cher du fait du manque d’information ou de sensibilisation aux risques de maladies.



Un matelas qui a déjà été utilisé a par conséquent “vécu”. Un nombre incalculable de personnes y ont passé de nombreuses nuits et des fluides corporels ont pu s’y déposer au fil des nuits. Ce n’est pas tout : grand est le risque de vous exposer à des punaises de lits, ascarides, microbes ou des moisissures, surtout si vous avez des allergies. Pour des mesures de santé, l’utilisation de ces matelas et draps de lit doivent être interdite.



Dans une enquête réalisée en 2020 par le journal ‘’L’Analyste’’ auprès des spécialistes de santé, Dr Diarra Zoumana, médecin dans une clinique de la place, confirme à notre consœur Bintou Danioko que les matelas et draps de lit sont très dangereux pour la santé. Sur un plan hygiénique, ces matelas sont déconseillés car, déjà utilisés, ils ne sont pas propres et peuvent être sources de plusieurs maladies infectieuses.



Leur provenance ? Abdoulaye Sokona, importateur, nous confie qu’il «importe ses matériels casses depuis plus de 10 ans d’Europe. Pour les matelas, mes clients auprès de qui je m’approvisionne sont des hôtels en Europe. En Espagne et en Italie. Ils changent leurs literies chaque année ou chaque deux ans…». Abdoulaye, un Malien établi à l’extérieur, ne dit pas autre chose, selon l’enquêteur de l’analyste: « ces matelas et draps de lit qui sont vendus dans notre pays dans les magasins de ‘’casses’’ ou en plein air, proviennent des hôpitaux et de chez certaines familles européennes qui déménagent en laissant ces anciens matériaux dans les chambres ou dans la rue. ‘’Ce sont des matériaux qui doivent être brûlés. Malheureusement, ils sont bien accueillis par les africains à cause de la pauvreté».





Avis partagé par Dr Kassogué, un autre praticien rencontré par la consœur, qui renchérit : « Les vendeurs de ces produits n’ont aucun moyen pour pouvoir les désinfecter. Raison pour laquelle, pour éviter toute contamination, il est souhaitable de ne pas les utiliser». La pauvreté ne doit pas pousser quelqu’un à acheter une maladie, opine-t-il.



Dans sa rubrique « Sans tabou » Info Matin écrit que « nombreux sont les déchets d’équipements électriques et électroniques (appelés DEEE ou D3E) qui, chaque année et par containers, sont acheminés, souvent illégalement, vers nos pays. Ces produits dont certains sont très dangereux, car toxiques : fripes, des vieux matelas usés, réfrigérateurs, téléviseurs, chaussures, des jeux et autres bricolages. La particularité de ces vieux machins est qu’ils ont été, pour la plupart, utilisés soit dans des ménages, soit sur des chantiers ou dans des hôpitaux.



or, déplore-t-il, toutes les grandes artères et grands espaces de Bamako ainsi que toutes les grandes agglomérations du pays sont envahis par ces produits de seconde main sur lesquels, les passants se ruent ».



Entre hypothétique bon plan et souci de préserver sa santé



S’ils sont conscients certes que ce sont des produits déjà utilisés, certains vendeurs jurent qu’ils ne présentent pas de risques, arguant qu’ils auraient subi des traitements pour en éliminer les éventuelles vermines. Sauf qu’ils ne disent pas comment s’y est –on pris. A l’aide de produits chimiques, dont l'utilisation est proscrite dans une ‘’république normale’’ pour des raisons de santé publique ? Or, malheureusement, il n’est pas évident que soit encore disponible sous nos cieux le traitement thermique qui est le moyen indiqué pour décontaminer un matelas et de le rendre présentable.





Autres inconvénients : le matelas se déforme année après année par le poids de notre corps. Le fait qu’il est amorti peut impacter le confort et la qualité du sommeil à cause des maux au dos, des douleurs aux cervicales ou sur d’autres parties de votre corps.



Mais la domination des importations des casses dépasse tout entendement. Elle s’étend même jusqu’aux draps de lits, aux oreillers, aux culottes, aux dessous, aux ustensiles de cuisine... Si le client manque de discernement pour opérer le choix entre un hypothétique bon plan immédiat, avec des risques avérés et le souci de préserver sa santé, alors…. bienvenue dans le monde du « tout risque » !



Ousmane Tangara



