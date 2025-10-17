Salon International de l’Entrepreneuriat-AES : Une ode d’espoir pour la jeunesse et les entrepreneurs du Sahel - abamako.com

Salon International de l'Entrepreneuriat-AES : Une ode d'espoir pour la jeunesse et les entrepreneurs du Sahel Publié le jeudi 20 novembre 2025 | Le challenger

La 1ère édition du Salon international de l’entrepreneuriat-AES a ouvert ses portes, le mardi 18 novembre 2025, au Stade du 26 mars de Bamako sous la présidence du Premier ministre, Chef du gouvernement, Général de division Abdoulaye Maïga.



Ont pris part à la cérémonie plusieurs membres du gouvernement, des délégations ministérielles du Burkina Faso et du Niger, conduites respectivement par le Ministre de la Formation secondaire, technique et professionnelle, Monsieur Boubacar SAVADOGO, et le Ministre de l’Industrie et du Commerce, Monsieur Abdoulaye SEYDOU ; Sa Majesté Royale Drolor Bosso ADAMTEY, Roi du peuple Shai du Ghana ; ainsi que le Dr Henner PAPENDICK, Coordinateur international du Centre Agro-Alimentaire de Siby, venu d’Allemagne, sans oublier les participants venus du Sénégal.





L’honneur est revenu à Sa Majesté Royale Drolor Bosso ADAMTEY, Roi du peuple Shai du Ghana de prononcer la première allocution de cette 1ère édition du Salon international de l’Entrepreneuriat-AES. Une rencontre historique, selon lui, un rêve pour les jeunes générations qui aura des impacts au-delà du Sahel, a-t-il souligné en insistant sur les fortes attentes de ces dernières à l’endroit des dirigeants.



Pour Boubacar Sawadogo, ministre en charge de la Formation professionnelle du Faso, porte-parole des ministres de l’Emploi de l’AES, il est important que la jeunesse comprenne son rôle dans le développement de l’espace confédéral. « Ce rôle va de la création de richesse à celle de l’emploi pour la stabilité de notre espace. C’est pourquoi je traduis toute notre reconnaissance au Premier ministre du Mali d’avoir accepté de patronner la présente cérémonie d’ouverture qui témoigne de son engagement », a-t-il déclaré. Il a ensuite félicité son homologue du Mali pour cette belle idée qui concrétise l’orientation du Chef de l’Etat. « Cette initiative est un tremplin, c’est le début d’une très longue histoire entre nous », a-t-il laissé entendre.



Le ministre Sawadogo a appelé à faire confiance à la jeunesse et à financer les projets portés par elle. « S’il vous plaît, faites confiance en ces jeunes ! Prenez des risques avec eux ! Financez leurs projets ! Vous ne regretterez jamais», a-t-il sollicité.



Priorité de la présidence malienne à la tête de la Confédération AES



La ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Oumou Sall Seck, a exprimé sa «gratitude au Premier ministre pour sa présence » et son empreinte personnelle à ce salon, qui est une ode d’espoir pour l’avenir de la jeunesse et des entrepreneurs du Sahel. Elle a rappelé que ce salon s’inscrit dans les priorités de la présidence malienne à la tête de la Confédération AES.





En outre, révèle-t-elle, il représente l’une des actions phares du Comité de développement de l’Aes présidé par le ministre de l’Economie et des Finances, Alousseini Sanou. Ce salon, a poursuivi Oumou Sall Seck, est au service du Mali et sa jeunesse. Car les jeunes sont les architectes de notre avenir, a-t-elle souligné. «Notre pays possède des atouts incomparables. Une position géographique qui fait de lui un carrefour naturel d’échanges, une jeunesse talentueuse et ambitieuse ».



« Une édition distinguée »



«Nos politiques publiques répondent aux urgences et obstacles de l’entrepreneuriat. Ce salon en est l’illustration », se défend la ministre en charge de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle.



Le Premier ministre Abdoulaye Maïga a rappelé que le « Chef de l’Etat a toujours mis au cœur de ses préoccupations l’emploi des jeunes et surtout des femmes pour assurer leur épanouissement … La lettre de cadrage adressée par le président au gouvernement en est une illustration parfaite. Avec plus de 70 millions d’habitants, les pays de l’AES possèdent d’énormes possibilités». Cependant, analyse le Premier ministre, « l’Aes est confrontée au défi de sécurité. Il faut surmonter ce défi dans un contexte international tendu par des velléités internationales qui tendent à saper nos élans ».



Le PM félicite la Ministre et son équipe pour la réussite du salon





Dans ce contexte, poursuit le Général de division Abdoulaye Maïga, nos Etats doivent tout faire pour poser les leviers du développement à travers l’entrepreneuriat. Et ce salon ayant comme objectif global de «promouvoir l’entrepreneuriat comme levier de développement et d’intégration économique au sein de l’Aes» est une réponse efficace. «Nous avons besoin d’économies fortes et dynamiques dans nos différents pays…», a-t-il affirmé. Le Premier ministre a vivement félicité la ministre Oumou Sall Seck et son staff pour la brillante « réussite du salon ».



Après la Cérémonie d'ouverture, le Premier ministre a visité des stands.



Par Ousmane Tangara





Un programme riche

!



Juste après la cérémonie d’ouverture et la visite des stands, le Salon a continué avec une conférence inaugurale des ministres. Au programme, des panels thématiques et hautement stratégiques sur le financement de l'entrepreneuriat, les écosystèmes, les partenariats public-privé, l’entrepreneuriat féminin et des jeunes…. Des ateliers d'échanges sont également au menu.



Il sera aussi question de partages d'expériences réussies par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et ce n’est pas tout. Le programme prévoit en outre une compétition de plans d’affaires pour identifier et soutenir les projets innovants portés par des jeunes et des femmes. La formation ne sera pas au quai. Un espace est dédié à cet effet avec des sessions pratiques animées par des experts et incubateurs. Déjà les stands sectoriels pour les PME, startups et institutions ont annoncé les couleurs, ils ont magnifiquement pris leur quartier général. Le tout sera agrémenté par des animations culturelles : concerts, vernissages et prestations artistiques en hommage à l'Année de la Culture 2025.





O T