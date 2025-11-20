Coupe du Monde U-17- Qatar 2025 : Les Aigles s’arrêtent en 1/8 de finale - abamako.com

Coupe du Monde U-17- Qatar 2025 : Les Aigles s'arrêtent en 1/8 de finale Publié le jeudi 20 novembre 2025 | Mali Tribune

La belle aventure des Aiglons à la Coupe du Monde de leur catégorie s’arrête en 1/8 de finale. Opposés au Maroc le mardi 18 novembre 2025, le Mali perd 3-2 et se voit privé des ¼ de finale de la compétition.



Après l’ouverture du score par les lionceaux de l’Atlas à la 29’ minute, les Aiglons égalisent sur penalty concrétisé par N. Bomba à la 46’+6 minutes. A l’issue de cette longue première période, les Marocains reprennent l’avantage à la 45+ 11 minutes. La reprise de la mi-temps a accentué le supplice des Maliens qui encaissent un troisième but à la 66’ minute, le doublé de I. Aoud.





Avec ces 2 buts d’avance, les lionceaux s’étaient repliés dans leur tanière pour conserver cet avantage. Les nôtres qui ne lâchent rien ont continué l’assaut et réussi à réduire le score dans les temps additionnels par T. Berthé d’une belle frappe à l’extérieur de la surface adverse. Résultat final : 3-2 en faveur des Marocains.



Broulaye Koné



