Droit de retransmission des matchs de la CAN : Le niet des télévisions d'Afrique francophone à la CAF ! Publié le jeudi 20 novembre 2025 | Mali Tribune

Le Collectif des chaînes de télévision nationales d’Afrique subsaharienne francophone dénonce l’injustice de la CAF



Dans une correspondance adressée au Président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, les directeurs des chaînes de télévisions nationales d’Afrique subsaharienne, dénoncent avec vigueur « les conditions d’acquisition des droits de retransmissions de la prochaine Coupe d’Afrique des nation (CAN).





Sur les 54 matchs de la compétition, ces chaînes disent avoir accès à 33 matchs contre leurs sœurs d’Afrique Anglophone et Lusophone qui accèdent à l’intégralité. Selon les signataires du courrier, cette situation est inexplicable dans la mesure où la CAN est le grand rendez-vous sportif africain, qui au-delà du ballon rond « rassemble les peuples africains autour de leurs équipes nationales, lesquelles sont financées dans leur très grande majorité par les Etats africains qui ont toujours payé le prix fort pour faire de la CAN un événement de rassemblement et de partage », souligne la lettre.



Face à cette injustice, les Directeurs dénoncent « une stratégie orientée qui risque de priver une grande partie des populations africaines, notamment les plus défavorisées » d’accéder à leur propre patrimoine sportif et culturel. En effet, ils appellent le président de la CAF à assumer ses responsabilités en jouant à l’équité entre les Africains, pour préserver la valeur africaine de l’événement.



Broulaye Koné



