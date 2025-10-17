Le CICR veut renforcer ses actions au Mali : Le nouveau Chef de la Délégation reçu par le Ministre Youba Ba - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le CICR veut renforcer ses actions au Mali : Le nouveau Chef de la Délégation reçu par le Ministre Youba Ba Publié le jeudi 20 novembre 2025 | Le challenger

Tweet



Le Ministre de l’Elevage et de la Pêche, M. Youba Ba, a reçu en audience le lundi 17 novembre 2025, le tout nouveau Chef de la Délégation du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) au Mali, M. Nicolas Lambert. A cœur des échanges : le renforcement des actions de l’organisation humanitaire au Mali.



Présent au Mali depuis 1991 à travers un accord de siège, le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) est un partenaire stratégique du Département en charge de l’Elevage et de la Pêche et ses services vétérinaires régionaux.





La vaccination du cheptel contre les principales maladies animales dans les zones les plus affectées par le conflit est au cœur de ce partenariat stratégique sans oublier d’autres domaines. Le Chef de la Délégation du CICR a remercié les autorités maliennes pour la confiance portée depuis 2012 à son institution. Il a ensuite réaffirmé sa volonté de renforcer davantage les actions de l’organisation humanitaire auprès de la population malienne, malgré la baisse des financements due à la suspension de l’aide humanitaire sur le plan international.





6 millions de doses pour les régions du Nord et du Centre





A en croire M. Nicolas Lambert, le CICR partage une longue histoire avec le Mali. Il est présent à travers ses bureaux ouverts à Ménaka, Kidal, Tombouctou, Gao, Mopti et Bamako. Le Chef de la délégation du CICR a fait le bilan de la saison 2023-2024 avec 2 816 314 animaux vaccinés, toutes espèces confondues, pour préserver le cheptel. Après la vaccination des grands ruminants, a-t-il ajouté, le CICR travaille sur la Peste des Petits Ruminants (PPR). M. Lambert a fortement salué la mise à leur disposition par le Ministère de l’Elevage et de la Pêche de 6 millions de doses pour les régions du Nord et du Centre pendant 2 ans. Outre la vaccination, le CICR soutient également aux côtés du Ministère de l’Elevage et de la Pêche, la réhabilitation ou la construction de structures pastorales, notamment des Systèmes hydrauliques pastoraux améliorés (SHPA) et des parcs de vaccination. Ces interventions du CICR cadrent parfaitement avec la vision du département de l’Elevage et de la Pêche qui œuvre à travers de nombreuses initiatives à la stabilisation du bétail sur le territoire national, a indiqué le ministre Ba.





Il a remercié le CICR pour son implication dans le domaine de la santé animale, mais aussi pour son appui à la filière laitière à travers l’acquisition d’un camion de collecte de lait pour la transformation. Il a exprimé sa reconnaissance à l’organisation pour sa constance auprès des services vétérinaires dans les zones affectées par le conflit. Le ministre Youba Ba a mis à profit cette audience pour partager avec le Chef de la délégation du CICR au Mali les grandes lignes de la politique mise en œuvre par son département. Il a parlé entre autres de l’insémination artificielle, du projet de stabilisation du bétail et de la labélisation de la viande du Mali « Mali Sogo ». Le sous-secteur de la pêche n’a pas été omis. Le ministre a détaillé l’ambition de son département à installer des cages flottantes sur les fleuves Niger et Sénégal pour répondre aux besoins croissants de la population.



C’est sur une note d’espoir nourrie des perspectives d’un partenariat gagnant-gagnant que les deux personnalités se sont quittées.



Source- CCOM/MEP



