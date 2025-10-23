CAN 2025 : Chato, marraine de la mobilisation - abamako.com

La Commission nationale de mobilisation pour soutenir les Aigles à la CAN 2025 a officiellement désigné Madame Haïdara Aïchata Allassane Cissé, dite Chato, comme marraine. Membre du CNT, l’ancienne députée de Bourem à l’Assemblée nationale, est la première femme qui présidé un groupe parlementaire réunissant sept partis.

C’est donc cette figure emblématique de la scène publique malienne qui s’engage aux côtés de la Commission pour assurer une mobilisation exemplaire en vue de la CAN 2025, portée par le slogan : « Nous allons ramener la Coupe d’Afrique Maroc 2025, ou nous allons ramener la Coupe Maroc 2025. » Le ministre Fomba a salué Mme Haïdara pour sa disponibilité et réaffirmé l’engagement de son département à faire de cette CAN un événement mémorable pour le Mali.



