Cancer de la prostate au Mali : 352 décès en 2020 et plus de 1 000 cas recensés en 2022 Publié le jeudi 20 novembre 2025 | Le Matin

Après « Octobre rose » consacré à la santé féminine, notamment aux cancers féminins, « Novembre bleu » a pris le relais pour renforcer la lutte contre les cancers masculins, singulièrement celui de la prostate.



Placée sous le slogan « Avec Ntola, pas de silence sur la santé des hommes », la première campagne nationale dédiée à la santé masculine met particulièrement l’accent sur la prévention et le dépistage du cancer de la prostate. Le lancement officiel des activités (qui s’étendront sur tout le mois de novembre) du « Novembre bleu » a été présidé le 11 novembre 2025 par le Médecin Colonel-major Assa Badiallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. C’était devant un public venu témoigner de son engagement pour la santé des hommes.





Portée par l’Office national de la santé de la reproduction (ONASR), cette initiative vise à réduire les risques liés au cancer et à promouvoir le dépistage précoce. Organisée sur le thème : « Le cancer de la prostate, un mal qui peut être guéri », cette édition inaugure une série d’actions de sensibilisation et de dépistage sur une problématique majeure de santé publique.



Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Mali a enregistré 352 décès en 2020 et plus de 1 000 cas recensés en 2022 liés au cancer de la prostate. L’âge moyen des patients était de 71 et 15 ans avec des extrêmes de 54 et 87 ans. Pour le Pr. Mamadou Lamine Diakité, urologue, cette maladie est encore souvent perçue comme « la maladie des vieux ». Elle reste pourtant une préoccupation de santé publique qui mérite une attention accrue.



« Détecté à temps, comme toute autre pathologie, le cancer de la prostate peut être guéri », a rappelé le médecin Colonel-major Assa Badiallo Touré. Elle n’a pas manqué de souligner que « le cancer n’est nullement une fatalité ». Le ministre de la Santé a également salué les efforts des autorités du pays, notamment ceux du président de la Transition qui accorde une grande priorité à la prévention et à la lutte contre les maladies non transmissibles, notamment les cancers.



La ministre Touré a enfin exhorté les hommes à se faire dépister régulièrement en rappelant que « nous devons accorder une attention particulière à cet acte de dépistage plusieurs fois dans l’année afin de nous mettre à l’abri de ce mal silencieux ». En initiant « Novembre bleu », l’ONASR ambitionne de « briser les tabous » entourant les cancers masculins, de faciliter l’accès à l’information et aux services de santé, et d'ancrer le dépistage précoce dans les habitudes des hommes maliens.





