Syndicalisme et sécurité : Le gouvernement comble les attentes des chauffeurs Publié le jeudi 20 novembre 2025 | Le Matin

Le gouvernement et les syndicats des chauffeurs du Mali ont signé jeudi dernier (13 novembre 2025) un Protocole d’accord sur les doléances présentées lors de la rencontre avec le Premier ministre le 6 novembre 2025.



Le gouvernement et les syndicats des chauffeurs du Mali se sont retrouvés jeudi dernier autour des doléances soulevées lors de leur rencontre avec le Premier ministre le 6 novembre 2025. Leur cahier de doléances porte sur 6 points au total, notamment la prise en charge des apprentis et des chauffeurs blessés, la prise en charge des enfants des chauffeurs et des apprentis décédés lors des attaques terroristes, l'immatriculation des chauffeurs à l'INPS et à l'AMO, la mise en place de la convention collective des chauffeurs, la situation des camions stationnés à Kati et des conteneurs en souffrance dans les ports, ainsi que le problème de l'anneau Sotrama.





Des doléances qui ont reçu un écho favorable de la part des autorités de la Transition. En effet, en réponse aux préoccupations soulevées, le ministre de la Santé et du Développement social a déclaré que les orphelins de chauffeurs seraient désormais ajoutés aux « Pupilles de la Nation » et les chauffeurs blessés pris en charge par l'ANAM.



En ce qui concerne l'immatriculation et la Convention collective, le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social a annoncé que des dispositions sont en cours à ce sujet. Un atelier national sur la Convention collective sera bientôt organisé et les recommandations issues des travaux seront transmises aux autorités compétentes.



Répondant à la question relative aux véhicules stationnés à Kati, le ministre des Transports et des Infrastructures a donné des éclaircissements à ce sujet en précisant que des mesures sont déjà prises. Elle a déclaré que des missions sont prévues dans certains ports de transit de la sous-région en vue de trouver des solutions pour les conteneurs maliens en souffrance dans ces ports.



Naby



Avec : MTFPDS-MTI-MSDS



