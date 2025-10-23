Projet présidentiel d’urgence hospitalières : Le président Assimi Goïta résolument engagé à hisser le Mali dans une nouvelle ère sanitaire - abamako.com

Projet présidentiel d'urgence hospitalières : Le président Assimi Goïta résolument engagé à hisser le Mali dans une nouvelle ère sanitaire Publié le jeudi 20 novembre 2025 | Le Matin



Le président de la Transition, Général d'armée Assimi Goïta, a présidé lundi dernier (10 novembre 2025) à Bamako la cérémonie de lancement du Projet présidentiel d’urgence hospitalière, un programme visant à moderniser les Centres de santé de référence (CSREF), à construire de nouveaux hôpitaux et à renforcer la prise en charge sanitaire sur l’ensemble du territoire malien.



Rapprocher les soins des populations, réduire les évacuations, désengorger les services existants et offrir (dans les régions comme dans la capitale) des structures capables de répondre aux urgences aussi bien qu’aux pathologies chroniques ! Tels sont, entre autres, les objectifs visés par le Projet présidentiel d’urgence hospitalière (PRUH). Il s’agit d’une ambitieuse initiative comprenant trois volets, notamment la transformation des Centres de santé de référence (CSREF) de Bamako en hôpitaux de district ; la construction de nouveaux hôpitaux de district à Bla et Kangaba ; l’édification de sept hôpitaux régionaux répartis entre San, Koutiala, Bougouni, Dioïla, Nioro, Bandiagara et Koulikoro…





Dans son discours de lancement, le ministre de la Santé et du Développement social a rappelé que ce chantier répond aux recommandations formulées lors des États généraux de la santé de 2024. À cette occasion, les populations avaient exprimé leurs inquiétudes face à l’état des infrastructures sanitaires. Pour la circonstance, le Médecin Colonel-major Assa Badiallo Touré a salué l’engagement constant du président Assimi Goïta en soulignant que ce projet s’inscrit dans une dynamique déjà visible : construction de centres d’excellence de dialyse ; équipement des structures en ambulances et matériels médicaux ; forages et châteaux d’eau pour améliorer l’accès à l’eau ; installation de champs solaires dans plusieurs centres ; chantiers en cours à travers le pays.



Selon le ministre de la Santé, la transformation des CSREF de Bamako donnera naissance à de véritables hôpitaux de district, dotés d’unités spécialisées, de capacités d’hospitalisation renforcées et d’équipements modernes. Dans les hôpitaux des 1ᵉʳ et du 6ᵉ arrondissements, des unités d’hémodialyse seront installées, une avancée attendue par des centaines de patients souffrant d’insuffisance rénale. Les travaux seront financés sur des ressources propres. Un choix assumé qui vise à garantir leur autonomie et leur rapidité. Les délais annoncés sont de 12 mois pour les hôpitaux de district et de 24 mois pour les hôpitaux régionaux.



Ces futures infrastructures, a rappelé Médecin Colonel-major Assa Badiallo Touré, deviendront des « symboles » d’un État qui entend tenir sa promesse « d’offrir à chaque citoyen un accès digne et équitable aux soins ». Elle a insisté sur l’importance d’une mobilisation collective, notamment l'administration, les entreprises, les techniciens et les communautés locales. Le ministre a aussi appelé à un travail « rigoureux, transparent et responsable » pour respecter les délais et livrer des hôpitaux conformes aux standards modernes. « Ces hôpitaux sont le symbole d’une promesse tenue, celle d’un Mali où chaque vie compte », a conclu Assa Badiallo Touré.





Après le discours du ministre Assa Badiallo Touré, c’est le président Assimi Goïta lui-même qui a procédé à la pose symbolique de la première pierre, donnant ainsi le véritable coup d’envoi du projet. Avec la pose de cette première pierre, le gouvernement entend ouvrir une nouvelle phase dans la modernisation du système sanitaire malien.



Sory Diakité







