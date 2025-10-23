BIEN DIT : Les médias d’ailleurs « ne parlent pas assez de nos héros » - abamako.com

BIEN DIT : Les médias d'ailleurs « ne parlent pas assez de nos héros » Publié le jeudi 20 novembre 2025 | Le Matin

« Beaucoup d’articles continuent de se concentrer sur les conflits en Afrique ou sur des cas de mauvais leadership. Mais où sont les histoires qui parlent de progrès, d’opportunités, de créativité et d’innovation ? Où sont les récits sur nos arts, nos cultures, nos imaginaires ? Quand on parle de meilleures histoires, on parle de celles qui mettent en avant les innovateurs, les jeunes entrepreneurs, les personnes qui font bouger les choses, qui créent, qui progressent...





Le continent est jeune, et partout, de nombreux jeunes accomplissent des choses incroyables. Il faut raconter davantage ces histoires-là : elles inspirent, informent, éduquent et on n’en a pas assez. On ne parle pas assez de nos héros. Si nous, Africains, ne mettons pas les moyens pour développer nos propres médias, personne ne le fera pour nous… Quand on parle de meilleures histoires, on parle de celles qui mettent en avant les innovateurs, les jeunes entrepreneurs, les personnes qui font bouger les choses, qui créent, qui progressent…



Le continent est jeune, et partout, de nombreux jeunes accomplissent des choses incroyables. Il faut raconter davantage ces histoires-là : elles inspirent, informent, éduquent et on n’en a pas assez. On ne parle pas assez de nos héros » !



Moky Makura



Directrice exécutive de Africa No Filter



