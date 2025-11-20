Concerts au stade de France : Les 240 000 billets des trois premiers concerts d’Aya Nakamura déjà vendus - abamako.com

La chanteuse malienne, star francophone la plus écoutée dans le monde, Aya Nakamura a déjà achevé d’écouler toutes les places de ses trois concerts au Stade de France en mai prochain. Ce qui est une première pour l’artiste qui a récemment dévoilé sa statue de cire au musée Grévin.



Une reconnaissance de son impact sur la culture. Avec cette performance, la jeune star du showbiz mondial est ainsi bien lancée sur les traces d'autres stars féminines comme Mylène Farmer. Selon des critiques, son parcours illustre une ascension fulgurante car, partie d'Aulnay-sous-Bois, elle est devenue une icône internationale. Mélange de cultures et de modernité, sa musique séduit des millions de fans dans le monde entier.









L’interprète de « Djadja », « Pookie »... doit fouler l’antre de Saint-Denis (aux portes de Paris) les 29, 30 et 31 mai. Les billets des deux premières dates se sont envolés dès les préventes. Ce qui a conduit l’artiste franco-malienne à ajouter une troisième date, elle aussi rapidement prise d’assaut par les fans. Se produisant peu sur scène, Aya Nakamura rejoint le cercle fermé des artistes féminines programmées en solo dans la plus grande enceinte sportive de France avec ce triplé prévu au printemps prochain. Hormis des stars internationales comme Beyoncé ou Madonna, Mylène Farmer est jusqu’à présent la seule chanteuse française à y avoir joué avec cinq concerts au compteur, dont deux en 2009 et trois en 2024, pour clôturer sa tournée « Nevermore », selon le média musical Billboard..



Preuve d’un succès qui dépasse les frontières, Aya Nakamura est « classée dans les charts de plus de 40 pays » et « son répertoire dépasse désormais les 7 milliards d’écoutes dans le monde », a indiqué un communiqué de son producteur de concerts Live Nation. Elle est toujours la « Numéro Une » des chanteuses françaises les plus écoutée dans le monde. Précisément avec ses mélodies accrocheuses, qui oscillent entre R'n'B et pop saupoudrés de rythmes afro ou caribéens, la star trentenaire a trouvé la recette pour fabriquer des tubes. Elle prépare également la sortie (le 21 novembre 2025) de son cinquième album, « Destinée ». Et cela un peu plus d’un an après avoir participé à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques « Paris 2024 », dans un medley avec la Garde républicaine.





En amont, les rumeurs autour de sa présence avaient déclenché une vague de cyberharcèlement. Dix militants identitaires ont été condamnés (en septembre dernier à Paris) à des amendes pour avoir posté sur les réseaux sociaux la photo d’une banderole à connotation raciste protestant contre sa participation à cet événement. Mais c’est comme si les nombreuses attaques racistes qui la ciblent fréquemment contribuent à renforcer son aura, à l’imposer dans le cœur des Français. Ce qui est sûr, Aya est aussi une « poule » aux œufs d'or, voire une « vache laitière » pour le fisc de l’Hexagone. Sur les 62 millions d’euros que ses trois concerts devraient rapporter au total, elle ne percevra qu’environ 3 millions d’euros nets, après impôts, les droits d'auteurs… Sacrée France !



Macky Cissé



Consultant indépendant



AYA NAKAMURA



L’aura des campagnes discriminatoires comme ascenseur artistique ?







Née le 10 mai 1995 à Bamako (Mali), Aya Nakamura est aujourd’hui une artiste majeure de la scène musicale française, voire mondiale. De son vrai nom Aya Danioko, elle a grandi en France où elle a développé son talent musical. Avec son style unique mêlant R&B, dancehall et afrobeat, ce talent incontesté a su conquérir un large public, aussi bien en France qu’à l’international.





Enceintes portables





« L’ascension fulgurante » d’Aya Danioko Nakamura est marquée par des tubes à succès comme « Djadja », « Pookie » ou encore « Copines », qui cumulent des millions de vues sur les plateformes de streaming. Aya, selon de nombreux critiques, se distingue également par son « image affirmée » et son « style vestimentaire audacieux ». Ce qui en fait une véritable icône de la mode et de la culture urbaine. Au-delà de sa carrière musicale, la Franco-Malienne est devenue une voix forte pour l’émancipation féminine, utilisant sa notoriété pour aborder des sujets importants tels que l’indépendance, la confiance en soi et la liberté d’expression. Surtout que le succès d’Aya Nakamura ne se limite pas à la France car elle est écoutée dans toute l’Europe, en Afrique et même en Amérique latine. Partout, des stars reconnaissent son talent et, fréquemment reprises, ses chansons sont remixées et dansées aux quatre coins du monde. Tout comme la jeune chanteuse est invitée dans des festivals prestigieux avec des concerts qui affichent complet.



Enceintes portables



En 2023, Aya Nakamura a encore confirmé son rayonnement avec de nouveaux morceaux qui ont séduit un public toujours plus large. Elle est ainsi devenue l’une des chanteuses francophones les plus écoutées dans le monde sur les plateformes de streaming. On comprend alors aisément sa nomination à plusieurs récompenses et sa sollicitation pour de nombreuses collaborations, confortant sa stature de star du showbiz international. Aya Nakamura se distingue aussi par sa liberté. Elle assume son style, son langage et ses choix. « Elle ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais à rester fidèle à son univers », dit d’elle un critique.





Son image inspire beaucoup de jeunes, notamment des femmes issues de milieux populaires. Elle incarne une réussite moderne, basée sur le talent, le travail et l’audace. Ses réseaux sociaux deviennent un relais puissant pour communiquer directement avec ses fans. Elle y partage ses succès, ses projets et son quotidien, renforçant ainsi son lien avec son public. Figurant parmi les chanteuses françaises les mieux rémunérées, sa fortune était estimée à plusieurs millions d’euros en 2023.



Pour de nombreux observateurs, son succès économique s’explique par la puissance du streaming car ses chansons génèrent des revenus considérables sur Spotify, YouTube ou Apple Music. Personnalité incontournable, aussi bien dans la musique que dans la mode et la culture pop, son image attire des contrats publicitaires énormes. Avec une carrière musicale impressionnante, une reconnaissance mondiale et une fortune solide, Aya incarne aux yeux de sa génération « une réussite rare ». Son authenticité et sa détermination en font une artiste qui continuera de marquer son époque. Et ils sont nombreux à admettre aujourd’hui qu’Aya Nakamura n’est plus seulement une chanteuse française à succès, mais désormais une star mondiale, symbole d’une nouvelle génération musicale !





Moussa Bolly (synthèse)



