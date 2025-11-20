Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Politique
Article
Politique

Situation au Sahel / Le Général Fabien Mandon alerte : “Les techniques de drones de la guerre en Ukraine sont désormais utilisées par les groupes terroristes ”
Publié le jeudi 20 novembre 2025  |  aBamako.com
Comment




Lors du congrès des maires de France, le chef d’état-major des Armées, le Général Fabien Mandon, a mis en garde contre la diffusion rapide des techniques de combat par drones utilisées dans la guerre entre l’Ukraine et la Russie. Selon lui, ces méthodes sont désormais reprises et maîtrisées par les groupes terroristes opérant au Sahel.

« Nous observons que les techniques de drones utilisées aujourd’hui sur notre continent dans la guerre entre l’Ukraine et la Russie sont apprises par les groupes terroristes au Sahel », a-t-il déclaré.


aBamako
Chaîne WhatsApp d'aBamako.com
Abonnez-vous vite pour ne plus rien rater de l'actualité !
Commentaires

Sondage
Nous suivre
Nos réseaux sociaux

Comment