Situation au Sahel / Le Général Fabien Mandon alerte : “Les techniques de drones de la guerre en Ukraine sont désormais utilisées par les groupes terroristes ” - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Situation au Sahel / Le Général Fabien Mandon alerte : “Les techniques de drones de la guerre en Ukraine sont désormais utilisées par les groupes terroristes ” Publié le jeudi 20 novembre 2025 | aBamako.com

Tweet





Lors du congrès des maires de France, le chef d’état-major des Armées, le Général Fabien Mandon, a mis en garde contre la diffusion rapide des techniques de combat par drones utilisées dans la guerre entre l’Ukraine et la Russie. Selon lui, ces méthodes sont désormais reprises et maîtrisées par les groupes terroristes opérant au Sahel.



« Nous observons que les techniques de drones utilisées aujourd’hui sur notre continent dans la guerre entre l’Ukraine et la Russie sont apprises par les groupes terroristes au Sahel », a-t-il déclaré.





aBamako